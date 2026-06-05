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Війна повернулася до Росії: у Британії оцінили наслідки для Путіна

Автор: Гончаренко Людмила

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Здатність українських сил завдавати точних ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії, зокрема в районі Москви та Санкт-Петербурга, свідчить про вихід війни на абсолютно новий етап. Розширення далекобійних можливостей Києва не лише вражає військову інфраструктуру агресора, а й запускає незворотні соціально-психологічні процеси всередині РФ.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на аналітичний матеріал у виданні The Telegraph, автором якого є військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Ілюзія безпеки зруйнована

Безперешкодне проходження українських безпілотників та ракет до найбільших міст РФ свідчить про ймовірну зміну ініціативи у цьому протистоянні. Британський експерт констатує: для мешканців російських мегаполісів бойові дії остаточно перестали бути абстрактною подією «десь далеко» і почали безпосередньо впливати на їхнє повсякденне життя.

Страх мобілізації в елітних колах

Від початку повномасштабного вторгнення тягар війни лягав переважно на соціально вразливі верстви населення: мешканців найбідніших регіонів, представників етнічних меншин та ув’язнених. Проте зараз ситуація стрімко змінюється. На тлі накопичення втрат окупаційної армії у великих містах Росії зростає паніка через перспективу залучення до бойових дій дітей із забезпечених родин. Цей фактор стає потужним каталізатором трансформації громадського ставлення до дій Кремля.

Втрата контролю та сирійський сценарій

Додатковим індикатором соціальної напруги Геміш де Бреттон-Гордон називає зростаюче занепокоєння через критичну залежність російської економіки від іноземної робочої сили. Водночас керівництву РФ стає дедалі важче утримувати інформаційну монополію та приховувати від населення реальні руйнівні наслідки затяжної кампанії.

Росія впритул наблизилася до критичного етапу. За оцінкою британського полковника, у разі продовження військових невдач на фронті вкрай малоймовірно, що Володимиру Путіну дадуть можливість спокійно завершити свою політичну кар’єру в Москві, як це сталося із сирійським лідером Башаром Асадом.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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