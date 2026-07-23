У США ведмідь заліз на стовп: історія закінчилася трагедією

Величезний ведмідь, який опинився на верхівці електроопори у штаті Нью-Мексико, став справжньою сенсацією в соцмережах. Незвичайне відео швидко набрало десятки тисяч переглядів, однак історія завершилася трагічно.

Про це повідомляє New York Post.

На кадрах видно, як бурий ведмідь сидить на поперечині стовпа лінії електропередач, тримаючись передніми лапами за конструкцію, тоді як задні звисають униз. Авторка відео Шеннон Малленс розповіла, що побачила тварину під час поїздки трасою №56 з містечка Ред-Рівер до Оклахоми.

Люди не повірили власним очам

За словами жінки, спочатку вона подумала, що ведмідь мертвий, однак, під’їхавши ближче, помітила, що він ще дихає.

«Ми просто не могли повірити своїм очам, тому розвернулися, щоб подивитися ще раз. Спочатку здалося, що ведмідь загинув, але коли ми наблизилися, зрозуміли, що він ще живий», — розповіла Малленс.

Під час запису відео очевидець зателефонував до служби 911. Диспетчер повідомив, що про ведмедя вже знають і фахівців зі служби охорони дикої природи викликали, однак приспати тварину було неможливо — після падіння з такої висоти вона все одно могла загинути.

Чому ведмеді взагалі залазять на стовпи

Згодом у Департаменті рибного господарства та дикої природи Нью-Мексико підтвердили, що врятувати тварину не вдалося. Ведмідь загинув від ураження електричним струмом ще до початку рятувальної операції.

Фахівці пояснюють, що подібні випадки трапляються, коли молоді або налякані ведмеді тікають від людей, собак чи транспорту й інстинктивно видираються на електроопори, сприймаючи їх як дерева. У 2021 році схожа історія сталася в Аризоні, однак тоді ведмедя вдалося безпечно зняти зі стовпа.