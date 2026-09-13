У США назвали головну перешкоду для миру між Україною та РФ

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що найскладнішим питанням у мирних переговорах між Києвом та Москвою залишаються територіальні вимоги. За його словами, Володимир Путін окреслив певну лінію, на яку Україна не погоджується.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Виступаючи на конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві, Кушнер назвав свій нещодавній візит до Москви разом зі Стівом Віткоффом «великим успіхом». Він зазначив, що американські посередники тепер чітко розуміють наступні кроки, проте сторони конфлікту поки не мають спільного бачення результату.

«Найскладнішим питанням залишається справа територій. Думаю, певною мірою це залежить від того, що відбувається на полі бою, де ситуація досить динамічна», — зазначив представник Трампа.

За словами Кушнера, Путін визначив лінію, до якої прагне дійти російська армія.

«Якби Україна погодилася відійти до цієї лінії, то решта угоди вже розроблена та узгоджена нами. Наразі Україна не хоче цього робити», — пояснив американський переговірник.

Тепер завданням США як медіатора є пошук «креативного рішення», яке задовольнить прагнення Києва, переконає Росію завершити війну та унеможливить повторення конфлікту в майбутньому.

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Кушнер висловив сподівання на організацію найближчим часом тристоронньої зустрічі за участю США, України та РФ. Він наголосив, що прямий діалог за одним столом є значно ефективнішим за «човникову дипломатію». Про наступні кроки можуть оголосити вже протягом кількох тижнів.

6 вересня представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися в Києві з Володимиром Зеленським, а наступного дня відвідали Москву для переговорів із Путіним. Жодних проривних декларацій за підсумками цих розмов сторони не озвучили.