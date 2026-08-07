На нових знімках Марса помітили незвичайну деталь — темний прямокутний отвір у схилі, який зовні нагадує дверний прохід. Знахідка швидко привернула увагу прихильників теорій про позаземне життя.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Що за загадковий «вхід» знайшли на Марсі

Знімки зробив марсохід NASA Curiosity у липні під час дослідження гори Шарп — приблизно п’ятикілометрової височини всередині кратера Гейла. Апарат вивчав шаруваті геологічні структури, за якими науковці відновлюють історію води та вітрів на стародавньому Марсі.

Після об’єднання фотографій у панораму уфолог Скотт Ворінг звернув увагу на темну ділянку в скелі. За його оцінкою, вона може мати приблизно два метри заввишки та метр завширшки, тобто нагадувати звичайні двері.

Саме характерна прямокутна форма породила припущення, що це може бути вхід до невідомої споруди. Ворінг також звернув увагу на те, що Curiosity не під’їхав безпосередньо до об’єкта.

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Втім, визначити справжні розміри утворення лише за фотографією неможливо. Для цього необхідно точно знати відстань до нього або мати поруч об’єкт із відомими розмірами. Тому заявлені два метри залишаються лише приблизною оцінкою.

Чи може це бути споруда інопланетян

Жодних доказів того, що отвір має штучне походження, немає. NASA неодноразово наголошувало, що незвичайні форми на фотографіях Марса можуть бути звичайними геологічними утвореннями, які через освітлення, тіні та ракурс здаються знайомими об’єктами.

Схожі історії виникали й раніше. Нещодавно в мережі знову поширився знімок марсохода Spirit 2007 року, на якому невелика скеля через форму та тіні нагадує людину, що йде поверхнею Марса.

Тож загадковий «вхід» поки залишається цікавою оптичною та геологічною загадкою. А твердження про двері до марсіанської споруди — лише інтерпретація зображення, яку наукові дані наразі не підтверджують.