У приватному саду в данському Ребілі випадково знайшли близько 18,5 кілограма срібла епохи вікінгів. Скарб налічує приблизно 700 предметів і фрагментів та став найбільшою відомою знахідкою такого типу в Данії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Nordjyske Museer.

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Скарб виявили під час підготовки ділянки до будівництва нової тераси. Спочатку власник будинку вирішив, що натрапив на старі металеві уламки та черепки, однак із землі почали з’являтися срібні злитки, прикраси й монети. Археологи встановили, що коштовності були заховані у глиняній посудині приблизно у X столітті.

Масштаб знахідки виявився винятковим. Попередній найбільший срібний скарб епохи вікінгів у Данії — так званий скарб із Терслева — важив близько 6,5 кілограма. Нова знахідка майже утричі важча.

Серед предметів археологи виявили численні срібні злитки та браслети, навмисно розрізані фрагменти срібних виробів, невелику підвіску у вигляді молота Тора, а також 47 монет і їхніх частин. Близько 320 предметів загальною вагою 6,4 кілограма залишалися всередині глиняної посудини, решта лежала поруч у ґрунті.

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Особливу увагу дослідників привернув склад скарбу. Монети становлять лише невелику частину його загальної ваги, тоді як більшість — це злитки та шматки срібла. У часи вікінгів цей метал часто використовували як засіб розрахунку, оцінюючи його не за номіналом, а за вагою. За потреби монети чи прикраси могли розрубувати на частини або переплавляти.

«Це знахідка величезного значення для нашого розуміння епохи вікінгів у Данії. Не лише через її розмір, а й тому, що скарб так наочно показує, як срібло слугувало багатством і засобом платежу в епоху вікінгів», — заявив археолог Торбен Сараув із Nordjyske Museer.

Він порівняв знахідку з «сейфом епохи вікінгів».

На одному зі срібних злитків археологи також виявили рунічний напис, який попередньо читають як «hutu». Дослідники поки не знають його точного значення — це може бути ім’я людини, позначка власника або інший напис.

Склад скарбу також свідчить про широкі торговельні зв’язки вікінгів. Серед знайдених монет є арабські дирхеми та англосаксонські гроші, що могли потрапити до Данії торговельними маршрутами, які пов’язували Скандинавію з Англією та ісламським Сходом.

Наймолодшу з монет, за даними Національного музею Данії, викарбували в Йорку приблизно у 921–925 роках, коли місто перебувало під владою вікінгів. На ній зображені меч і молот, а напис пов’язаний зі святим Петром. На думку фахівців, це демонструє перехідний період, коли християнські та скандинавські символи могли використовуватися одночасно.

Чому власник срібла сховав його в землі, археологи поки не встановили. Район знахідки нині щільно забудований, тому провести масштабні розкопки навколо ділянки складно. Через це дослідники поки не можуть визначити, чи був скарб захований біля поселення, торговельного шляху або в іншому спеціально обраному місці.