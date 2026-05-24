Чутки про наміри Володимира Путіна завершити війну проти України до кінця 2026 року є цілеспрямованою дезінформаційною кампанією. Цей меседж створюється штучно, щоб заспокоїти російське суспільство та еліти, серед яких стрімко зростають песимістичні настрої.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю експерта зі стратегічних комунікацій Юрія Богданова для «24 Каналу».

За його словами, регулярні «зливи» у західних медіа щодо готовності Кремля до миру не відповідають дійсності, адже російський диктатор планує воювати рівно доти, поки йому вистачатиме на це ресурсів. Оскільки особливих перспектив повністю захопити український Донбас до кінця року в окупантів немає, головним залишається питання витривалості російської військової машини.

Богданов наголошує, що наразі Москва намагається змінити тактику і запросити до перемовин Європу. Раніше Путіну це було не потрібно, оскільки він покладав надії на те, що президент США Дональд Трамп зможе дотиснути Київ заради примарного союзу з Росією. Однак цей план провалився, тому тепер очільнику Кремля доводиться вибудовувати нову стратегію, щоб пояснити власному оточенню тривалість бойових дій та імітувати перед Заходом готовність до діалогу виключно на своїх умовах.

На сьогодні єдиний швидкий спосіб для Росії завершити війну — це погодитися на перемир’я по нинішній лінії розмежування. Проте для Києва такий сценарій теоретично можливий лише за умови надання Україні залізних гарантій безпеки. Оскільки зараз немає жодних реальних підстав вважати російське керівництво готовим до адекватних кроків, війна неминуче продовжуватиметься.

Умови та параметри майбутніх перемовин визначатимуться виключно станом російської економіки та армії восени і взимку 2026–2027 років. Якщо Сили оборони продовжать методично тиснути на економічний потенціал РФ, посиляться американські санкції, а глобальна криза навколо Ірану завершиться, то вже наприкінці 2026 року Путін буде змушений шукати миру на значно гірших для себе умовах. Якщо ж Росії вдасться втримати баланс, війна плавно перейде у 2027 рік.