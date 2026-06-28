Під час масштабних археологічних розкопок у центральному Єгипті фахівці виявили комплекс стародавніх поховань. Найбільшу зацікавленість науковців викликали дві нетипові гробниці ранньодинастичного періоду, які датуються проміжком між 3100 та 2686 роками до нашої ери.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Arkeonews.

Одна зі знайдених гробниць має специфічну будову: її мури значно товщі біля основи та плавно звужуються у верхній частині. Таке практичне планування свідчить про розуміння давніми архітекторами базових принципів стабільності, розподілу навантаження та структурної рівноваги.

Це відкриття підтверджує, що будівництво пірамід не було раптовим інженерним стрибком. Єгиптяни тестували та вдосконалювали власні будівельні концепції на менших об’єктах протягом сотень років, перш ніж перейти до спорудження масштабної царської похоронної архітектури.

Дослідження місцевості Джабаль-ат-Тайр у провінції Мінья довело, що цей некрополь використовувався різними поколіннями. Поруч із найдавнішими гробницями археологи розкопали поховання Пізнього періоду, а також розчистили великий сегмент додинастичного цвинтаря.

У ранніх могилах науковці зафіксували останки людей, похованих у скорченому положенні. Завдяки керамічному посуду з чорними верхівками, залишеному поруч із тілами, експерти змогли прив’язати ці поховання до епох Накада II та Накада III.

«Попередні дослідження демонструють помітну схожість між нещодавно виявленими гробницями та знаменитою гробницею царя Дена в Абідосі», — розповів генеральний секретар Вищої ради старожитностей доктор Хішам Ель-Лейті.