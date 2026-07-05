Костянтинівка Донецької області залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. Попри заяви російської сторони, місто й надалі перебуває під контролем Сил оборони України, хоча бої на його околицях значно активізувалися.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, російські війська вийшли до околиць Костянтинівки та намагаються закріпитися, щоб просунутися вглиб міста. Водночас окупанти прагнуть зайняти позиції в районах Іллінівки та Новодмитрівки, щоб взяти під вогневий контроль ключові шляхи сполучення та ускладнити логістику українських військових.

Що кажуть у DeepState

У DeepState наголошують, що поширені в інтернеті відео з російськими прапорами не свідчать про захоплення міста. За словами аналітиків, такі кадри є елементом інформаційної війни, а більшість російських груп після зйомки відео знищується або потрапляє в полон.

Попри складну ситуацію, Костянтинівка залишається під контролем українських військових, а бої за місто тривають.

У DeepState оцінили пропозицію про «гуманітарне перемир’я»

Аналітики також прокоментували пропозицію російської сторони щодо так званого припинення обстрілів 6 липня з 12:00 до 18:00 нібито для проведення обміну тілами загиблих.

У DeepState вважають, що така ініціатива може бути спробою створити сприятливі умови для закріплення російських підрозділів на нових позиціях. Водночас аналітики наголосили, що саме робота українських пілотів безпілотників не дозволяє противнику повноцінно закріпитися в місті.

Крім того, за інформацією DeepState, російські війська продовжують регулярно завдавати ударів по Костянтинівці керованими авіабомбами та безпілотниками. Саме тому аналітики закликають критично ставитися до будь-яких тимчасових пропозицій з боку Росії, вважаючи їх частиною тактичних дій на полі бою.