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Телескоп Вебба показав «Левову туманність»: усередині ховається мертва зоря

Автор: Денис Коротинський

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Космічний телескоп James Webb отримав нові зображення планетарної туманності NGC 2392, відомої як Левова туманність. Інфрачервоні камери показали деталі пилу та іонізованого газу, які складніше розгледіти у видимому світлі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ESA.

Раніше туманність спостерігав телескоп Hubble. На знімках 2000 року її структура нагадувала морду лева з характерною «гривою». James Webb дослідив об’єкт за допомогою приладів NIRCam і MIRI та отримав значно детальніше зображення.

У центрі туманності розташований білий карлик — залишок зорі, яка завершила активну фазу свого життя. Потужне випромінювання цього об’єкта нагріває навколишню речовину та створює область іонізованого газу.

«Грива» Левової туманності складається з пилу та газу. Усередині неї видно щільні скупчення речовини, які витримують сильне випромінювання білого карлика та захищають матеріал за ними.

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Туманність утворилася після того, як зоря почала втрачати зовнішні оболонки. Викинута речовина сформувала газопилові структури, які поступово розширюються у космосі.

Астрономи поки що не мають повного пояснення, чому газ навколо білого карлика утворює настільки складні кільця та оболонки.

За оцінками вчених, Левова туманність продовжить розсіюватися і приблизно через 10 тисяч років практично зникне.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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