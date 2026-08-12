Космічний телескоп James Webb отримав нові зображення планетарної туманності NGC 2392, відомої як Левова туманність. Інфрачервоні камери показали деталі пилу та іонізованого газу, які складніше розгледіти у видимому світлі.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ESA.
Раніше туманність спостерігав телескоп Hubble. На знімках 2000 року її структура нагадувала морду лева з характерною «гривою». James Webb дослідив об’єкт за допомогою приладів NIRCam і MIRI та отримав значно детальніше зображення.
У центрі туманності розташований білий карлик — залишок зорі, яка завершила активну фазу свого життя. Потужне випромінювання цього об’єкта нагріває навколишню речовину та створює область іонізованого газу.
«Грива» Левової туманності складається з пилу та газу. Усередині неї видно щільні скупчення речовини, які витримують сильне випромінювання білого карлика та захищають матеріал за ними.
Туманність утворилася після того, як зоря почала втрачати зовнішні оболонки. Викинута речовина сформувала газопилові структури, які поступово розширюються у космосі.
Астрономи поки що не мають повного пояснення, чому газ навколо білого карлика утворює настільки складні кільця та оболонки.
За оцінками вчених, Левова туманність продовжить розсіюватися і приблизно через 10 тисяч років практично зникне.