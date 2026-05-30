Найбільша з відомих стародавніх карт світу, можливо, вказувала на місце спочинку Ноєвого ковчега протягом майже 440 років.

Таємниця карти Урбано Монте

Карта, відома як «Планісфера», була створена у 1587 році італійським дворянином і картографом Урбано Монте. Вона має розмір майже 3 метри у поперечнику і складається з 60 окремих намальованих вручну аркушів. Завдяки незвичному для XVI століття рішенню, карта була створена з точки зору Північного полюса, розміщуючи Арктику в центрі світу.

Зараз відреставрований оригінал зберігається в Центрі карт Девіда Рамсі Стенфордського університету. Серед безлічі ілюстрацій міфічних істот та незвіданих земель на карті приховано невелике зображення Ноєвого ковчега. Він розміщений на горах Арарат на території сучасної Туреччини — саме в тому регіоні, де, на думку багатьох, досі ховається легендарне судно.

Збіг із біблійними текстами та формація Дурупінар

Ця деталь привернула увагу дослідників, оскільки в Книзі Буття зазначено, що після 150-денного потопу ковчег зупинився саме на «горах Араратських». Незалежний дослідник Джиммі Корсетті зауважив, що ілюстрація на карті Монте вражаюче збігається з місцем розташування реальної геологічної формації Дурупінар. Вона знаходиться всього за 29 кілометрів на південь від найвищої вершини Туреччини — гори Арарат. Сама формація була відкрита курдським пастухом у 1948 році після того, як сильні дощі та землетруси змили навколишній ґрунт.

Згідно з Біблією, розміри ковчега становили 300 ліктів у довжину, 50 у ширину і 30 у висоту. В сучасному еквіваленті це дорівнює приблизно 157 метрам у довжину, 26 метрам у ширину і 16 метрам у висоту. Дослідники наголошують, що виміри формації Дурупінар практично ідеально відповідають цим параметрам.

Сучасні технології та приховані кімнати

Археологи та ентузіасти вивчають це місце з 1970-х років. Хоча частина вчених вважає формацію звичайним природним геологічним утворенням, команда дослідників Noah’s Ark Scans, яка з 2019 року застосовує сучасні технології сканування, переконана у зворотному.

Нещодавно команда на чолі з незалежним дослідником Ендрю Джонсом використала георадар та інфрачервону термографію, виявивши під землею мережу тунелів і «коридорів». Вони сходяться до порожнистої центральної камери, яку вчені назвали атріумом. Дослідники стверджують, що ці порожнечі розташовані не випадково, а утворюють чітку закономірність. Вона нагадує три внутрішні рівні ковчега, які, згідно з текстами, були побудовані для укриття родини Ноя та тварин. Тепловізійні дослідження також зафіксували наявність глибоко в ґрунті об’єкта, загальні обриси якого нагадують корпус величезного корабля.