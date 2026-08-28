Через понад 80 років після завершення Другої світової війни дослідники виявили на морському дні відразу три німецькі військові судна. Дві субмарини знайшли у польській частині Балтійського моря, а рідкісний швидкісний торпедний катер — поблизу грецького острова Лефкада.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на матеріал видання BILD.

Знайдені субмарини U-583 та U-649 офіційно вважаються військовими похованнями, про що заявив представник Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Крістіан Любке.

Човен U-583 типу VII C виявили на глибині близько 65 метрів між данським островом Борнгольм та узбережжям Польщі. Корпус субмарини зберігся майже цілим і перебуває у відмінному стані. Судно пішло на дно 15 листопада 1941 року разом із усіма 45 членами екіпажу після випадкового зіткнення з іншим німецьким підводним човном під час навчального виходу.

Друга субмарина, U-649, затонула за схожих обставин 24 лютого 1943 року також унаслідок зіткнення зі своїм кораблем. Трагедія забрала життя 35 військовослужбовців, тоді як 11 моряків вдалося врятувати.

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Німецька сторона виступає категорично проти будь-яких приватних занурень до місць аварій через високий ризик розграбування. За словами Любке, підводні військові меморіали регулярно стають мішенню “чорних археологів” та мародерів у різних регіонах світу.

Водночас біля грецького узбережжя на глибині 96 метрів дайвери натрапили на німецький торпедний катер LS 6 — єдиний вцілілий зразок цієї серії. 15-метровий борт затонув у 1943 році під час буксирування після авіанальоту, при цьому людських жертв вдалося уникнути.