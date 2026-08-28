Через понад 80 років після завершення Другої світової війни дослідники виявили на морському дні відразу три німецькі військові судна. Дві субмарини знайшли у польській частині Балтійського моря, а рідкісний швидкісний торпедний катер — поблизу грецького острова Лефкада.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на матеріал видання BILD.
Знайдені субмарини U-583 та U-649 офіційно вважаються військовими похованнями, про що заявив представник Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Крістіан Любке.
Човен U-583 типу VII C виявили на глибині близько 65 метрів між данським островом Борнгольм та узбережжям Польщі. Корпус субмарини зберігся майже цілим і перебуває у відмінному стані. Судно пішло на дно 15 листопада 1941 року разом із усіма 45 членами екіпажу після випадкового зіткнення з іншим німецьким підводним човном під час навчального виходу.
Друга субмарина, U-649, затонула за схожих обставин 24 лютого 1943 року також унаслідок зіткнення зі своїм кораблем. Трагедія забрала життя 35 військовослужбовців, тоді як 11 моряків вдалося врятувати.
Німецька сторона виступає категорично проти будь-яких приватних занурень до місць аварій через високий ризик розграбування. За словами Любке, підводні військові меморіали регулярно стають мішенню “чорних археологів” та мародерів у різних регіонах світу.
Водночас біля грецького узбережжя на глибині 96 метрів дайвери натрапили на німецький торпедний катер LS 6 — єдиний вцілілий зразок цієї серії. 15-метровий борт затонув у 1943 році під час буксирування після авіанальоту, при цьому людських жертв вдалося уникнути.