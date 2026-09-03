Стала відома причина смерті британського актора Тіма Каррі, відомого за фільмами «Сам удома 2», «Шоу жахів Роккі Горрора» та «Доказ». Актор помер 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 80 років.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на PEOPLE.

Згідно з документами Департаменту громадського здоров’я округу Лос-Анджелес, причиною смерті Каррі стала коронарна хвороба серця. В історії його хвороб також зазначені перенесений інсульт і рак нирки. Ці захворювання сприяли погіршенню стану актора, однак не були визначені як основна причина смерті.

Актор мав серйозні проблеми зі здоров’ям

Тім Каррі помер у своєму будинку в районі Толука-Лейк у Лос-Анджелесі незадовго до опівночі 25 серпня. У медичних документах також зазначається, що акторові не проводили операцій через коронарну хворобу серця, рак нирки або наслідки інсульту.

У 2012 році Каррі переніс тяжкий інсульт, після якого мав значні проблеми з пересуванням і користувався кріслом колісним. Через стан здоров’я він значно рідше з’являвся на публіці та зосередився переважно на озвучуванні.

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У вересні 2025 року актор розповідав, що після інсульту так і не зміг знову ходити та продовжував мати серйозні проблеми з лівою ногою.

Чим запам’ятався Тім Каррі

Каррі розпочав театральну кар’єру наприкінці 1960-х років і здобув світову популярність завдяки ролі доктора Френка-Н-Фертера у культовому «Шоу жахів Роккі Горрора». Також він зіграв у фільмах «Енні», «Доказ» і «Острів скарбів маппетів».

За свою театральну кар’єру актор тричі номінувався на премію Tony та двічі — на Laurence Olivier Award. Тім Каррі не був одружений і не мав дітей.