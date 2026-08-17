Шоу-бізнес

У США померла Гейден Панеттьєрі: названа можлива причина смерті зірки

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Екстрені служби прибули після повідомлення знайомого, який знайшов її без ознак життя. Реанімувати акторку не вдалося.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі

У записі виклику 911 диспетчер повідомила про зупинку серця, а один із працівників екстреної служби згадав про можливе передозування. Водночас це поки не є офіційно встановленою причиною смерті. Поліція та судово-медичний експерт продовжують розслідування.

За попередніми даними правоохоронців, ознак насильницької смерті або інших підозрілих обставин не виявлено. Медики проводили непрямий масаж серця, однак врятувати акторку не змогли.

Де перебувала акторка перед смертю

За даними видання, за день до трагедії Панеттьєрі разом зі своїм бойфрендом, агентом із нерухомості Браяном Гікерсоном, прилетіла з Лос-Анджелеса до Південної Кароліни. Їхні стосунки протягом певного часу переривалися та відновлювалися.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Представник акторки підтвердив її смерть, назвавши Панеттьєрі людиною, яка «дарувала незмірну любов і радість» близьким та мільйонам глядачів.

Чим Гейден Панеттьєрі займалася останнім часом

Останніми місяцями акторка активно вела соціальні мережі та ділилася матеріалами з туру на підтримку своїх мемуарів This Is Me: A Reckoning, опублікованих 19 травня.

За кілька днів Панеттьєрі мала виповнитися 37 років.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Великий обман: як Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес обдурили всіх

Денис Коротинський -
Понад дві тисячі шанувальників Кріштіану Роналду зібралися біля кафедрального...

Брюс Вілліс відвідав весілля доньки: фото зворушило фанатів

Денис Коротинський -
Брюс Вілліс, який через тяжкий стан здоров’я майже не...