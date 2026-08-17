Голлівудська акторка Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Екстрені служби прибули після повідомлення знайомого, який знайшов її без ознак життя. Реанімувати акторку не вдалося.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі

У записі виклику 911 диспетчер повідомила про зупинку серця, а один із працівників екстреної служби згадав про можливе передозування. Водночас це поки не є офіційно встановленою причиною смерті. Поліція та судово-медичний експерт продовжують розслідування.

За попередніми даними правоохоронців, ознак насильницької смерті або інших підозрілих обставин не виявлено. Медики проводили непрямий масаж серця, однак врятувати акторку не змогли.

Де перебувала акторка перед смертю

За даними видання, за день до трагедії Панеттьєрі разом зі своїм бойфрендом, агентом із нерухомості Браяном Гікерсоном, прилетіла з Лос-Анджелеса до Південної Кароліни. Їхні стосунки протягом певного часу переривалися та відновлювалися.

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Представник акторки підтвердив її смерть, назвавши Панеттьєрі людиною, яка «дарувала незмірну любов і радість» близьким та мільйонам глядачів.

Чим Гейден Панеттьєрі займалася останнім часом

Останніми місяцями акторка активно вела соціальні мережі та ділилася матеріалами з туру на підтримку своїх мемуарів This Is Me: A Reckoning, опублікованих 19 травня.

За кілька днів Панеттьєрі мала виповнитися 37 років.