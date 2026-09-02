Тіффані Трамп поділилася новими кадрами із сімейного відпочинку на Середземному морі. 32-річна донька президента США показала фото з яхти, а також рідкісні кадри зі своїм маленьким сином Александром.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на її Instagram.
Відпочинок Тіффані Трамп із сім’єю
На одному з фото Тіффані позує на борту яхти в купальнику ніжно-жовтого кольору. Образ вона доповнила мінімалістичними прикрасами, а волосся залишила розпущеним.
На інших кадрах донька Трампа з’явилася разом із сином Александром. Для прогулянки вона одягнула напівпрозору білу мінісукню з відкритими плечима та рюшами. Хлопчик був у білій футболці з яскравим принтом і смугастих шортах.
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Тіффані також показала спільні фото зі своєю матір’ю Марлою Мейплз та чоловіком Майклом Булосом. Судячи з опублікованих кадрів, родина проводила час біля моря та на яхті.
Що відомо про сім’ю Тіффані Трамп
Тіффані Трамп і Майкл Булос одружилися в листопаді 2022 року. Їхній син Александр народився 15 травня 2025 року і став першою дитиною подружжя.
Цього літа Тіффані вже ділилася кадрами з європейських подорожей. Нові фотографії вона опублікувала наприкінці літа, показавши, як проводить час із найближчими.