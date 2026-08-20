Принц Гаррі та Меган Маркл планують уже в серпні повернутися з дітьми до Великої Британії — через шість років після відмови від обов’язків старших членів королівської родини та переїзду до США. Очікується, що семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет у вересні почнуть навчатися у британській школі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.

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За даними The Telegraph, сім’я має намір проводити у Великій Британії значно більше часу, однак жити в одній із королівських резиденцій не планує. Гаррі та Меган також збережуть свої будинки у Каліфорнії та Португалії. Де саме вони оселяться у Британії та яку школу відвідуватимуть діти, не повідомляють із міркувань безпеки.

Чи повернуться Гаррі та Меган до королівських обов’язків

Повернення до Британії не означатиме відновлення їхнього статусу працюючих членів королівської родини. Подружжя збереже домовленості, досягнуті з королевою Єлизаветою II після відмови від королівських обов’язків у 2020 році.

Представник Гаррі та Букінгемський палац офіційно інформацію про переїзд не коментували. Водночас джерело, близьке до подружжя, підтвердило Reuters, що ці плани відповідають дійсності.

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Які зараз стосунки Гаррі з королем Карлом III

Останнім часом стосунки Гаррі з батьком, королем Карлом III, почали покращуватися. У липні Гаррі, Меган та їхні діти вже приїжджали до Великої Британії, і король побачив Арчі та Лілібет уперше з 2022 року.

За даними ЗМІ, Карл III позитивно ставиться до можливості частіше бачити сина й онуків. Водночас стосунки Гаррі зі старшим братом, принцом Вільямом, як і раніше, залишаються дуже напруженими