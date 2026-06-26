Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками. Артистка офіційно повідомила про заручини зі своїм коханим Юрієм Савранським.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Instagram акторки.

Освідчення відбулося під час спільного відпочинку пари за кордоном. Закохані обрали для цього моменту символічну локацію — стародавній храм Аполлона, який відомий легендами про зустрічі Марка Антонія та Клеопатри.

«Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала “так” біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра», — написала Наталка Денисенко.

На оприлюднених світлинах пара позує на тлі античних руїн, демонструючи обручку. Допис миттєво зібрав десятки привітань від зіркових колег та відданих прихильників акторки.

Шлях до цього кроку був доволі тривалим. Чуттки про стосунки зірки з Савранським з’явилися навесні 2025 року, невдовзі після оголошення про розлучення Денисенко з Андрієм Федінчиком. Акторка тривалий час спростовувала припущення про те, що роман почався ще під час шлюбу.

Лише наприкінці 2025 року пара перестала приховувати почуття, зізнавшись, що хотіла впевнитися у серйозності намірів одне одного. Ще в березні поточного року Савранський зазначав, що вони насолоджуються стосунками, не поспішаючи квапити події, оскільки були впевнені у своїх почуттях.