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Сотні загадкових синіх істот вкрили британський пляж: людей закликали їх не чіпати

Автор: Денис Коротинський

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На пляжі Сент-Біс у британській Камбрії відпочивальники виявили сотні незвичайних синіх істот, схожих на маленьких медуз. Йдеться про Velella velella, яких називають «моряками за вітром». Вони споріднені з португальськими корабликами, але значно менші й загалом не вважаються небезпечними для людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Sun.

Звідки на пляжі взялися сотні синіх істот

На верхній частині тіла Velella velella розташований невеликий плавець, схожий на вітрило. Завдяки йому істоти пересуваються разом із вітром і теплими океанічними течіями. Саме тепла вода з Атлантики, ймовірно, й принесла їх до узбережжя Великої Британії.

Місцева жителька Луїза Ніколсон спочатку прийняла синіх створінь за незвичайні водорості й ледь не торкнулася одного з них. Замість цього вона зробила фотографії та передала їх природоохоронній організації Cumbria Wildlife Trust.

«Їх були сотні, і багато відвідувачів зупинялися, щоб зробити фотографії. Вони надзвичайно красиві й мають лише близько п’яти сантиметрів», — розповіла Луїза Ніколсон.

Чому їх краще не брати руками

Попри зовнішню схожість, Velella velella не є справжніми медузами. Кожна така істота фактично складається з колонії поліпів, які працюють як єдиний організм: одні відповідають за живлення, інші — за розмноження та захист.

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У них є короткі жалкі щупальця, за допомогою яких вони ловлять дрібну рибу. Для людини вони зазвичай нешкідливі, однак фахівці все одно радять не торкатися їх голими руками.

Такі масові викиди можуть налічувати сотні або навіть тисячі особин. Подібне явище інколи називають «синім припливом»

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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