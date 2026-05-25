Звідки взявся COVID-19: викриття ЦРУ підтверджує лабораторний витік

Уряди різних країн світу продовжують ігнорувати ключові тривожні сигнали під час інцидентів з витоком небезпечних вірусів із лабораторій. Ця проблема набуває особливої гостроти на тлі нещодавніх заяв викривачів ЦРУ про те, що справжнє походження COVID-19 ретельно приховувалося роками.

Дослідження лабораторних витоків

Команда фахівців з Дослідницького підрозділу тропічної медицини Махідол-Оксфорд у Таїланді проаналізувала історію лабораторних інцидентів, починаючи з 1900-х років. За підрахунками вчених, сталося близько 70 сумнозвісних витоків. Дослідники зосередили свою увагу на семи наймасштабніших спалахах у період з 1955 по 2019 рік, які загалом спричинили понад 1,1 мільйона інфікувань та понад 700 тисяч смертей.

З’ясувалося, що всі ці катастрофи мали однакові «червоні прапорці»:

Незрозуміле та швидке раннє поширення хвороби без чітко встановленого тваринного джерела;

Критичні затримки у звітності та інформуванні;

Виникнення епіцентрів інфекції безпосередньо поблизу лабораторій, де проводилися дослідження небезпечних патогенів.

Серед найгучніших прикладів — викид сибірської виразки у радянському Свердловську (1979 рік), витік ящуру в Англії (2007) та масове зараження бруцельозом у китайському Ланьчжоу (2019). Вчені попереджають, що головне питання зараз полягає не в тому, чи станеться новий витік, а в тому, який саме патоген вирветься на волю наступним.

Справа про походження COVID-19

Тривожні висновки науковців збіглися з гучними слуханнями в Сенаті США, які реанімували дебати щодо лабораторного походження коронавірусу. Колишній офіцер ЦРУ Джеймс Ердман свідчив, що американська розвідка була готова офіційно визнати факт витоку з лабораторії в Ухані. Однак наприкінці 2021 року головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі нібито «суттєво вплинув» на розвідувальні агентства, змусивши їх відмовитися від цієї оцінки. Ердман також заявив, що ЦРУ навіть незаконно прослуховувало аналітиків, які розслідували джерела пандемії.

Хоча саме тайське дослідження прямо не стосувалося коронавірусу, канадська дослідниця імунології доктор Джессіка Роуз вважає, що COVID-19 демонстрував ті ж самі тривожні ознаки. Вона вказує на три аномальні особливості в генетичному коді вірусу:

Сайт розщеплення фурином (мутація, що зробила вірус надзвичайно заразним для людей). Дивні патерни «розрізання» генів, які зазвичай асоціюються з лабораторними маніпуляціями. Коротка послідовність, яка підозріло збігається з матеріалом патенту компанії Moderna 2016 року.

Небезпека повторення катастрофи

За словами доктора Роуз, ці характеристики є вкрай нетиповими у порівнянні з близькоспорідненими коронавірусами, знайденими в природі. Проте в науковому співтоваристві ці твердження досі викликають запеклі суперечки, а гіпотеза про витік з Уханя залишається недоведеною. Тим не менш, дослідники наполягають: будь-який спалах з нетиповою поведінкою патогену має розслідуватися миттєво та максимально прозоро. Якщо уряди не покращать стандарти біобезпеки і не припинять практику секретності, світ неминуче зіткнеться з новою, ще страшнішою глобальною кризою.