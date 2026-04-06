Скільки ще триватиме війна в Україні: у Раді пояснили гучну заяву про резерви на 10 років

Народний депутат Олександр Мережко роз’яснив свої слова про те, що Україні вистачить людей для ведення війни ще на 10 років. Політик наголосив, що йдеться виключно про теоретичний запас міцності, а не про реальні терміни бойових дій.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на коментар парламентаря інформаційному агентству УНІАН.

- Реклама -

За словами представника фракції «Слуга народу», його попередня заява стосувалася насамперед математичного мобілізаційного потенціалу країни. Депутат зазначив, що наразі в Україні налічується близько півтора-двох мільйонів чоловіків, які уникають призову, тоді як безпосередньо на лінії фронту постійно перебувають від 100 до 200 тисяч військових.

«Якщо ви берете цю цифру в 2 мільйони і ділите на навіть 100 чи 200 тисяч, ви бачите, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє принаймні вести війну 10 років. Ось, що мається на увазі. Такий розрахунок», — пояснив Мережко.

- Реклама -

Парламентар підкреслив, що ніхто не знає точних термінів закінчення війни, адже вона може завершитися як завтра, так і через кілька років. Головне завдання держави сьогодні — знайти правильні психологічні підходи до громадян. Людям необхідно гарантувати чіткі перспективи та терміни ротації, щоб вони мали мотивацію і не боялися долучатися до лав ЗСУ.

Крім того, депутат наголосив на важливості правильного зовнішнього позиціювання України. На його переконання, якщо влада почне розповідати про брак мобілізаційного ресурсу, Росія відчує слабкість і втратить будь-яку мотивацію припиняти вогонь та погоджуватися на мирні умови, які висуває Дональд Трамп.