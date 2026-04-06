ВажливоУкраїна

Скільки ще триватиме війна в Україні: у Раді пояснили гучну заяву про резерви на 10 років

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Народний депутат Олександр Мережко роз’яснив свої слова про те, що Україні вистачить людей для ведення війни ще на 10 років. Політик наголосив, що йдеться виключно про теоретичний запас міцності, а не про реальні терміни бойових дій.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на коментар парламентаря інформаційному агентству УНІАН.

- Реклама -

За словами представника фракції «Слуга народу», його попередня заява стосувалася насамперед математичного мобілізаційного потенціалу країни. Депутат зазначив, що наразі в Україні налічується близько півтора-двох мільйонів чоловіків, які уникають призову, тоді як безпосередньо на лінії фронту постійно перебувають від 100 до 200 тисяч військових.

«Якщо ви берете цю цифру в 2 мільйони і ділите на навіть 100 чи 200 тисяч, ви бачите, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє принаймні вести війну 10 років. Ось, що мається на увазі. Такий розрахунок», — пояснив Мережко.

- Реклама -

Парламентар підкреслив, що ніхто не знає точних термінів закінчення війни, адже вона може завершитися як завтра, так і через кілька років. Головне завдання держави сьогодні — знайти правильні психологічні підходи до громадян. Людям необхідно гарантувати чіткі перспективи та терміни ротації, щоб вони мали мотивацію і не боялися долучатися до лав ЗСУ.

Крім того, депутат наголосив на важливості правильного зовнішнього позиціювання України. На його переконання, якщо влада почне розповідати про брак мобілізаційного ресурсу, Росія відчує слабкість і втратить будь-яку мотивацію припиняти вогонь та погоджуватися на мирні умови, які висуває Дональд Трамп.

Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах "ЕкоПолітика", "TrueUA", "Межа" та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди "Новин Планети". Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

