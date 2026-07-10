Російська армія не змогла реалізувати жодної зі своїх ключових цілей під час масштабного наступу у першій половині 2026 року. Попри перевагу в живій силі та техніці, окупанти втратили темп наступальних дій, а українські військові продовжують утримувати оперативну ініціативу.

Про це інформує портал Новини Планети, посилаючись на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Росія не виконала жодного завдання під час наступу

Підбиваючи підсумки першого півріччя 2026 року, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що спроба Росії провести новий масштабний наступ завершилася без досягнення поставлених цілей.

“Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці”, – наголосив Сирський.

За його словами, якщо раніше російська армія активно наступала на 13 оперативних напрямках, то зараз таких напрямків залишилося лише шість-сім.

Україна зберігає ініціативу та виснажує ворога

Сирський повідомив, що Сили оборони не лише продовжують оборонну операцію, а й проводять активні наступальні дії.

Він зазначив, що співвідношення штурмових дій між ЗСУ та російською армією нині становить приблизно 40:60, тоді як темпи просування окупантів скоротилися більш ніж удвічі.

“За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись”, – пояснив головнокомандувач.

Яких втрат зазнала Росія

За словами Сирського, середньомісячні втрати російської армії вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військових, що є результатом реалізації української стратегії виснаження противника.

Також він навів результати ударів по російських цілях:

засоби Deep Strike уразили 697 об’єктів на території Росії;

уразили на території Росії; прямі та непрямі економічні збитки противника оцінюються щонайменше у 6,1 мільярда доларів ;

; під час кампанії Middle Strike було уражено 7028 цілей.

Крім того, за шість місяців українська артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали більш як 1140 ударів, авіація Повітряних сил — понад 1100, а підрозділи підтримки виконали близько 1400 бойових завдань.