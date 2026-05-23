Західні посадовці та інсайдери все частіше зазначають, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут. Навіть серед російської політичної еліти зростає чітке розуміння того, що конфлікт не має швидкого та зрозумілого вирішення.

Незважаючи на величезні втрати та відсутність стратегічних проривів на фронті, очільник Кремля Володимир Путін категорично відмовляється йти на будь-які компроміси. За інформацією джерел Bloomberg серед високопосадовців РФ, російський диктатор продовжує гнути свою лінію, ігноруючи песимістичні настрої власного оточення. Він твердо налаштований завершити війну виключно на власних умовах, головною з яких залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця 2026 року.

Американські аналітики з ISW підкреслюють, що така непохитність Путіна повністю збігається з їхніми багатомісячними оцінками.

«Україна продовжує успішно гальмувати просування Росії, змушуючи ворога платити непропорційно високу ціну — економічну, військову та людську — за мізерні територіальні здобутки», — зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Водночас західні лідери, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, офіційно підтверджують ефективність української оборони, яка стабілізувала лінію фронту. Таким чином, хоча частина російського керівництва і усвідомлює безвихідність ситуації, Кремль продовжує кидати ресурси у війну, готуючись до подальшого затяжного протистояння.