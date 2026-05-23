Глухий кут для Кремля: російська еліта визнала провал у війні проти України

Автор: Гончаренко Людмила

Західні посадовці та інсайдери все частіше зазначають, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут. Навіть серед російської політичної еліти зростає чітке розуміння того, що конфлікт не має швидкого та зрозумілого вирішення.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Незважаючи на величезні втрати та відсутність стратегічних проривів на фронті, очільник Кремля Володимир Путін категорично відмовляється йти на будь-які компроміси. За інформацією джерел Bloomberg серед високопосадовців РФ, російський диктатор продовжує гнути свою лінію, ігноруючи песимістичні настрої власного оточення. Він твердо налаштований завершити війну виключно на власних умовах, головною з яких залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця 2026 року.

Американські аналітики з ISW підкреслюють, що така непохитність Путіна повністю збігається з їхніми багатомісячними оцінками.

«Україна продовжує успішно гальмувати просування Росії, змушуючи ворога платити непропорційно високу ціну — економічну, військову та людську — за мізерні територіальні здобутки», — зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Водночас західні лідери, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, офіційно підтверджують ефективність української оборони, яка стабілізувала лінію фронту. Таким чином, хоча частина російського керівництва і усвідомлює безвихідність ситуації, Кремль продовжує кидати ресурси у війну, готуючись до подальшого затяжного протистояння.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

