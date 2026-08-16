ХРОНІКА ПОДІЙ

Щось дивне відбувається з ядром Землі: вчені не знають причини

Автор: Денис Коротинський

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Внутрішнє ядро Землі сповільнило своє обертання і тепер рухається у протилежному напрямку відносно поверхні планети. Науковці поки не можуть точно пояснити причину, однак нові дані вказують, що зміна може бути частиною природного циклу тривалістю близько 70 років.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження Единбурзького університету.

Ядро розташоване на глибині приблизно 5180 км, тому дослідити його безпосередньо неможливо. Вчені отримують інформацію про процеси всередині планети переважно за допомогою сейсмічних хвиль, лабораторних експериментів та математичних моделей.

Як досліджують обертання внутрішнього ядра Землі

Дослідники проаналізували дані землетрусів, зафіксованих від середини 1960-х років. Особливу увагу вони приділили 121 ділянці, де поштовхи повторювалися в різні роки.

До аналізу також додали дані радянських ядерних випробувань початку 1970-х років. Порівнюючи швидкість проходження сейсмічних хвиль через Землю, науковці змогли простежити зміни в русі внутрішнього ядра.

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Чому внутрішнє ядро Землі сповільнюється

Точної відповіді поки немає. Одна з основних версій полягає в тому, що ядро проходить природний цикл прискорення та уповільнення приблизно кожні 70 років.

Нинішня зміна добре вписується в цей сценарій. Якщо модель правильна, приблизно через десять років ядро може знову почати прискорюватися.

Чи може сповільнення ядра Землі вплинути на людей

За нинішніми оцінками, суттєвого впливу на життя людей або поверхню Землі очікувати не варто.

Водночас відкриття допомагає краще зрозуміти, як працюють найглибші шари планети та чому швидкість обертання її внутрішнього ядра з часом змінюється.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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