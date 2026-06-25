У середу, 24 червня, територію Венесуели сколихнула серія надзвичайно сильних підземних поштовхів, які призвели до масштабних руйнувань та масових жертв. Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, спершу було зафіксовано поштовх магнітудою 7,2 поблизу міста Сан-Феліпе. Лише за 40 секунд після цього стався ще потужніший землетрус магнітудою 7,5 з епіцентром за 23 кілометри на південний схід від Юмаре.

Масштаби трагедії та міжнародна допомога

Тимчасова лідерка Венесуели Дельсі Родрігес повідомила перші трагічні наслідки стихійного лиха. Наразі офіційно підтверджено загибель щонайменше 164 осіб, ще близько тисячі людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Вона наголосила, що ця статистика є неповною, адже попередні дані ще не включають інформацію зі штату Ла-Гуайра, який розташований поблизу столиці Каракаса та місцевого аеропорту й постраждав чи не найбільше.

«Десятки будівель обвалилися, і зараз ми проводимо дуже інтенсивні рятувальні роботи, щоб врятувати стільки життів, скільки нам дозволить Бог», — заявила Дельсі Родрігес.

Посадовиця висловила глибокі співчуття родинам загиблих у ці важкі години. Вона також додала, що найближчим часом до Венесуели прибудуть іноземні рятувальні бригади, та подякувала світовим лідерам за оперативну підтримку.

Невтішні прогнози сейсмологів

Спеціалісти Геологічної служби США (USGS) за допомогою спеціальної системи PAGER провели моделювання наслідків катастрофи для оперативної оцінки масштабів руйнувань. Хоча оновлені дані дещо знизили ймовірність найгірших сценаріїв порівняно з першими годинами після катастрофи, ризики масових жертв залишаються критично високими.

Згідно з оцінками американських дослідників, імовірність загибелі від 1 000 до 10 000 людей наразі становить 39%. Водночас шанси на те, що кількість жертв сягне страшної позначки від 10 000 до 100 000 осіб, оцінюються у 37%. Крім величезних людських втрат, стихія завдасть нищівного удару по країні у фінансовому плані: експерти USGS прогнозують неминучі економічні збитки на рівні від 1% до 4% всього ВВП Венесуели.