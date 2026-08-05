Північна Корея може направити до західної частини Росії власний ракетний підрозділ, який потенційно братиме участь в ударах по Україні. За даними української військової розвідки, йдеться про розміщення до 120 балістичних ракет і шести пускових установок.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Reuters.

Де Росія планує розмістити північнокорейський підрозділ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Росія планує розмістити близько 90 військовослужбовців із КНДР у Воронезькій області в складі 112-ї ракетної бригади.

За його словами, Пхеньян уже передав Росії нову партію із 40 балістичних ракет KN-23 і KN-24, а остаточні параметри майбутнього розгортання мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні наступного місяця.

Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити цю інформацію. Міністерство оборони Росії та представництво КНДР при ООН на запити агентства не відповіли.

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Чому це становить загрозу для України

За словами експертів, збільшення кількості балістичних ракет є серйозною проблемою для України, адже перехоплювати їх здатні переважно американські комплекси Patriot, яких бракує.

Аналітик американського Foreign Policy Research Institute Роб Лі наголосив, що додаткові балістичні ракети посилять одну з головних вразливостей української ППО, особливо напередодні зими, коли Росія може знову завдати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними української розвідки, із кінця 2023 року КНДР уже передала Росії близько 150 ракет KN-23 і KN-24, а також мільйони артилерійських боєприпасів. Крім того, у Курській області нині перебувають близько 9,5 тисячі північнокорейських військових, хоча, за словами Черняка, вони поки що безпосередньо не беруть участі у бойових діях проти України.