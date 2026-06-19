Страх перед руйнівним землетрусом (відомим як «Big One»), який може повністю спустошити Каліфорнію, отримав нові наукові підтвердження. Дослідники виявили, що рівень напруги в найнебезпечнішому сейсмічному розломі Америки досяг найвищого показника за останні 1000 років.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Вчені зі США та Швейцарії попередили, що розлом Сан-Андреас, який простягається під Каліфорнією на понад 1200 кілометрів, перебуває у вкрай нестабільному стані. Від останнього потужного викиду підземної енергії минуло вже понад 160 років (від часів землетрусу у Форт-Техон 1857 року). Ситуація є особливо небезпечною поблизу Лос-Анджелеса, де Сан-Андреас з’єднується з іншим великим тектонічним розрізом — розломом Сан-Хасінто.

Науковці виміряли підземний тиск і з’ясували, що на ключовій південній ділянці Сан-Андреас він становить 2,8 мегапаскаля (МПа) — це рівень, при якому зазвичай і відбувалися найбільші землетруси минулого тисячоліття. На сусідньому розломі Сан-Хасінто тиск ще вищий і сягає 3,6 МПа, що є абсолютним рекордом за всю 1000-літню історію, яку охопило дослідження.

«Зараз, коли напруга досягла історичного максимуму в усьому регіоні, а з моменту останнього великого розриву минуло понад 160 років, система перебуває в критично навантаженому стані», — попередила провідна авторка дослідження Ліліан Буркхард з Гавайського університету.

Точка з’єднання двох розломів (перевал Кахон) діє як своєрідні геологічні «ворота». Оскільки обидві лінії зараз критично перевантажені, сейсмічна енергія під час землетрусу може легко перейти з одного розлому на інший. Це спровокує ланцюгову реакцію і перетворить локальні поштовхи на одну мегакатастрофу.

Хоча вчені не можуть назвати точної дати майбутнього катаклізму, прогнози Геологічної служби США (USGS) є доволі тривожними. За їхніми оцінками, гіпотетичний мегаземлетрус магнітудою 7,8 з епіцентром у Лос-Анджелесі призведе до загибелі щонайменше 1800 осіб, травмування 50 тисяч людей та завдасть збитків на суму понад 200 мільярдів доларів. Попередні дослідження вказують на те, що ймовірність потужного землетрусу (понад 6,7 бала) у Каліфорнії протягом наступних двох десятиліть становить 99%.