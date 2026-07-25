Поблизу Червоної піраміди в Дахшурі археологи запропонували нове пояснення призначення двох великих споруд, які десятиліттями вважали дорогами або пандусами для транспортування кам’яних блоків. На думку дослідників, насправді це могли бути давні дамби, що допомагали контролювати паводкові води й, можливо, використовувалися під час будівництва піраміди.

Про це повідомляє npj Heritage Science (Nature).

Не дороги, а складна система дамб

Дослідження, підготовлене науковцями Інституту археології Університетського коледжу Лондона (UCL), показало, що обидві споруди простягаються на 600–700 метрів через долину Ваді-Дахшур і розташовані саме там, де зазвичай будують дамби — поперек природного русла води. Їхня форма та конструкція більше відповідають земляним греблям, ніж транспортним шляхам.

Автори роботи припускають, що верхня дамба затримувала паводкові потоки та осад, після чого вода надходила до другої греблі. Між ними міг існувати великий резервуар площею близько 8,5 гектара, здатний накопичувати щонайменше 230 тисяч кубометрів води.

Давня інженерія могла бути значно складнішою

Особливу увагу вчених привернула трикутна ділянка в центральній частині однієї зі споруд. Вони вважають, що це міг бути водоскид особливої конструкції, який дозволяв безпечно пропускати великі об’єми води та запобігав руйнуванню дамби під час сильних паводків. Подібних гідротехнічних рішень у Давньому Єгипті досі не знаходили.

На думку дослідників, система також могла бути з’єднана з каналом неподалік Червоної піраміди. Це не означає, що кам’яні блоки доставляли до піраміди безпосередньо по воді, однак вода могла полегшувати перевезення матеріалів, постачання будівельників і приготування будівельного розчину.

Поки що це лише наукова гіпотеза

Автори наголошують, що споруди ще не розкопували, а висновки базуються на аналізі супутникових знімків, історичних карт і гідравлічному моделюванні. Їхній точний вік поки що невідомий, тому наразі не можна стверджувати, що дамби були зведені одночасно з Червоною пірамідою. Якщо ж майбутні археологічні дослідження підтвердять цю версію, вона може суттєво змінити сучасні уявлення про інженерні можливості будівельників Стародавнього Єгипту.