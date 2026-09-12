Незалежний дослідник Сефі Леві висунув теорію, що зовнішні розміри Великої піраміди в Єгипті містять зашифровану числову систему. За його словами, монумент є не просто гробницею, а кам’яним носієм математичних та астрономічних знань давніх єгиптян.

Про це повідомляє Daily Mail.

Леві проаналізував висоту, базу, нахил сторін та загальну форму піраміди. Він стверджує, що ці параметри утворюють точні збіги з місячними циклами, календарем та рухом планет, видимих неозброєним оком. Крім того, пропорції пам’ятки наближені до числа пі та золотого перетину.

«Піраміда не була побудована, щоб стояти вічно, тому що містила щось цінне. Вона була побудована, щоб стояти вічно, тому що сама була чимось цінним», — написав Леві.

Наприклад, один із математичних розрахунків дає число 27,5, що майже збігається з 27,55-денним інтервалом між перигеями Місяця. Інше обчислення дає рівно 70, що відповідає періоду невидимості зірки Сіріус та традиційному часу муміфікації. Щоб перевірити ймовірність випадкового збігу, дослідник змоделював 100 тисяч гіпотетичних пірамід. Лише 2,4% з них мали таку ж або більшу кількість числових збігів.

«Піраміда — це не вмістище для знань. Вона сама є знанням, втіленим у камені», — йдеться у висновках роботи.

Дослідник також припустив, що споруда символізує первісний пагорб із єгипетського міфу про створення світу. На його думку, реальним прототипом цього місця могло бути Око Сахари — геологічне утворення в Мавританії. Леві вважає, що предки єгиптян могли жити там до висихання регіону, а згодом відтворили пам’ять про прабатьківщину в Гізі.

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Водночас офіційна наука розглядає піраміду виключно як гробницю фараона Хуфу. Робота Леві наразі не пройшла незалежного рецензування, а прямих доказів зв’язку Ока Сахари з Гізою чи наявності астрономічного коду не існує.