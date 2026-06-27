Вранці 27 червня українські ракетні війська здійснили успішну атаку на стратегічний об’єкт російського військово-промислового комплексу. Одразу п’ять ракет FP-5 «Фламінго» вдарили по території заводу «Титан-Барикади» у Волгограді, завдавши ворогу суттєвих втрат.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Зазначене підприємство є критично важливою ланкою у ланцюгу виробництва російського ракетного озброєння. Завод спеціалізується на виготовленні пускових установок, складного супутнього обладнання, а також збирає важкі шасі та транспортно-заряджаючі машини. Вся ця техніка призначена для обслуговування стратегічних та оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М», «Тополь-М» і «Ярс».

«У Росії будуть великі проблеми саме з пусковими установками до “Іскандера”. Судячи з наслідків атаки, було точно уражено три цехи на цьому підприємстві», — наголосив авіаексперт Костянтин Криволап.

Детальний розбір ситуації показує високу ефективність застосованого озброєння. З п’яти випущених ракет протиповітряна оборона противника пропустила щонайменше чотири. Ураження виявилося максимально точним, а по одному з головних виробничих приміщень прилетіло одразу два боєприпаси.

«Такий результат підтверджує припущення, що дуже велику кількість ППО перетягнули по двох основних точках — Москва та Кримський міст», — підкреслив експерт.

Командування окупаційних військ намагається захистити найбільш пріоритетні політичні та логістичні цілі в умовах гострого дефіциту систем перехоплення. За наявними даними, Росія втратила вже половину своїх комплексів ППО, які раніше розгорталися в Криму та вздовж лінії бойового зіткнення. Окрім систем «Іскандер-М», уражений завод «Титан-Барикади» безпосередньо залучений до програми створення балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».