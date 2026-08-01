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Ракета SpaceX вріжеться в Місяць: удар буде потужнішим за три тонни тротилу

Автор: Денис Коротинський

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Верхній ступінь ракети SpaceX, який після виконання місії залишився дрейфувати в космосі, вже 6 серпня вріжеться в поверхню Місяця. За оцінками фахівців, удар відбудеться на швидкості близько 8700 км/год, а його потужність дорівнюватиме вибуху трьох тонн тротилу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Де і коли ракета впаде на Місяць

За прогнозом експерта з відстеження космічних об’єктів Білла Грея, ракета впаде поблизу кратера Ейнштейна на освітленому західному боці Місяця.

Після зіткнення утвориться кратер приблизно 27 метрів завширшки та близько 5 метрів завглибшки. Сам спалах буде майже непомітним із Землі, однак у космос підніметься величезна хмара пилу й уламків, яку астрономи зможуть спостерігати протягом кількох десятків хвилин.

«На Місяці слабка гравітація і немає вітру, який міг би розвіяти пил», — пояснив учений Бенджамін Фернандо.

Чому ракета не змінила курс

У SpaceX не планували навмисно спрямовувати ракету на Місяць. Після запуску двох місячних апаратів верхній ступінь можна було перевести на орбіту навколо Сонця, однак цього не зробили. У результаті він залишився без керування та поступово опинився на траєкторії зіткнення.

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Це стане лише другим відомим випадком випадкового падіння ракети на Місяць. Попередній стався у 2022 році, коли фрагмент китайської ракети залишив два кратери на зворотному боці супутника Землі.

Що вивчатимуть учені після удару

Після падіння місце зіткнення сфотографують орбітальні апарати NASA Lunar Reconnaissance Orbiter і південнокорейський Danuri. Дослідники хочуть оцінити розміри кратера, поширення уламків і зрозуміти, яку небезпеку подібні зіткнення можуть становити для майбутніх місячних місій.

«Одна з головних цілей — з’ясувати, наскільки небезпечними можуть бути уламки для майбутніх астронавтів», — зазначив Бенджамін Фернандо.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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