Ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX врізався в Місяць на швидкості близько 8700 км/год. Південнокорейський супутник Danuri сфотографував місце падіння до та після зіткнення, показавши новий кратер і сліди розкиданої навколо породи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Який кратер залишила ракета SpaceX

Ступінь Falcon 9 важив близько 4,5 тонни та мав довжину приблизно 12 метрів. За оцінками науковців, сила зіткнення відповідала вибуху близько трьох тонн тротилу. Після падіння на поверхні Місяця міг утворитися кратер діаметром до 27 метрів і завглибшки близько п’яти метрів.

Danuri почав фотографувати район приблизно за 30 хвилин до зіткнення, а потім ще кілька разів пролетів над місцем падіння. На знімках після удару добре помітна зміна рельєфу, а навколишня поверхня стала темнішою через пил і уламки, викинуті під час зіткнення.

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Сам момент падіння могли зафіксувати астрономи з Іспанії. Ракета врізалася за видимим краєм Місяця, тому спалах був прихований, однак дослідники помітили хмару пилу та уламків, яка піднялася над поверхнею.

Чому Falcon 9 опинився на курсі зіткнення

Ракета стартувала з Космічного центру Кеннеді та доставляла до Місяця приватні апарати Blue Ghost і Resilience. Падіння Falcon 9 не планувалося: після виконання місії верхній ступінь залишився у космосі, а згодом під впливом місячної гравітації та сонячної активності його траєкторія змінилася.

Для вчених аварія стала незвичайним експериментом. Метеорити регулярно падають на Місяць, але їхні точні розміри, маса та склад зазвичай невідомі. У випадку з Falcon 9 ці параметри добре відомі, тому дослідники зможуть точніше зрозуміти, як утворюються кратери та наскільки далеко після удару розлітаються уламки.

Our team at @iaa_csic has captured the impact on the Moon of the upper stage of a Falcon 9 rocket. We attach a preliminary video showing the evolution of the ejected material. The black area corresponds to the lunar disk @SpaceX @JuanLuisRizos @elonmusk @tiempobrasero @A3Noticias… pic.twitter.com/5Ry7hRdCeS — Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 6, 2026

Це важливо і для майбутніх місячних місій. Частинки породи після сильного зіткнення можуть розлітатися на десятки або навіть сотні кілометрів і пошкоджувати космічну техніку. Поки ризик невеликий, але зі спорудженням місячних баз проблема покинутих апаратів і ракетних ступенів може стати значно серйознішою.