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Понад 71 тисяча окупантів на одному напрямку: Сирський розповів про ситуацію на Півдні

Автор: Гончаренко Людмила

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав передові позиції українських захисників на південному напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найгарячіших.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на офіційний Telegram-канал Головнокомандувача ЗСУ.

Ситуація на Півдні

За словами Олександра Сирського, лише на Олександрівському напрямку угруповання ворога налічує понад 71 тисячу солдатів. Приблизно така ж кількість російських військових наразі зосереджена на Оріхівському та Гуляйпільському відтинках фронту.

«Ситуація залишається динамічною – активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України», – зазначив Сирський.

Рішення та забезпечення військ

Під час поїздки Головнокомандувач провів нараду з командувачем угруповання Десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами штурмових підрозділів. У ході зустрічі було підтримано ініціативи щодо проведення активних дій на визначених напрямках. Також ухвалено рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними боєприпасами й технічними засобами.

Окремо Сирський обговорив питання ефективнішого застосування дронів із командувачем Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. Йшлося про подальше нарощування спроможностей для ураження противника на оперативній глибині.

Водночас Сирський підкреслив, що головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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