Померла легенда кантрі Доллі Партон: названо причину смерті зірки

Пішла з життя всесвітньо відома американська виконавиця та ікона кантрі-музики Доллі Партон. Про трагічну подію повідомив її племінник Браян Сівер у зверненні від імені родини.

Артистка перебувала в онкологічному центрі Vanderbilt-Ingram у Нашвіллі, куди її госпіталізували 21 серпня. В офіційній заяві представники зірки підтвердили, що вона пішла з життя через чотири дні в оточенні найближчих людей після нетривалої боротьби з раком.

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«Після мужньої боротьби з хворобою Доллі пішла з життя сьогодні у Vanderbilt-Ingram Cancer Center в оточенні близьких», — повідомили представники артистки.

Спадщина співачки налічує десятки культових пісень, серед яких світові хіти «I Will Always Love You», «Jolene» та «9 to 5». Вона залишається найуспішнішою кантрі-виконавицею в історії: її дебют відбувся ще у 1967 році з альбомом «Hello, I’m Dolly», а сукупні продажі платівок перевищили позначку в 160 мільйонів копій по всьому світу.

Окрім музичних досягнень, легендарна артистка активно займалася благодійністю та допомогою нужденним. Її чоловік Карл Дін, з яким зірка прожила у шлюбі майже шість десятиліть, пішов із життя раніше, у березні 2025 року.