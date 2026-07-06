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Погода в Україні 7 липня різко зміниться: де чекати гроз, дощів і спеки до +29

Автор: Аліна Павленко

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Погода в Україні у вівторок, 7 липня, буде переважно теплою, однак у низці областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як на заході та півночі повітря буде дещо прохолоднішим.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, по всій країні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі та місцями грози прогнозують у західних областях, а вдень також у північних, центральних регіонах, Одеській та Миколаївській областях. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Якою буде температура 7 липня

У нічні години температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а на Закарпатті та півдні країни – до +19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів, тоді як у західних і північних областях очікується +18…+24 градуси.

Вітер переважно буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, що місцями посилюватиме відчуття прохолоди під час дощів.

Погода у великих містах України

У Києві вдень прогнозують +20…+22 градуси, у Львові – +21…+23, в Одесі – +24…+26, у Дніпрі – +24…+26, у Харкові – +22…+24. Найтепліше буде у Миколаєві та Херсоні, де повітря прогріється до +27…+29 градусів.

Раніше представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив, що атмосферний фронт із Західної Європи приніс в українські регіони комфортнішу температуру після спеки, а найближчими днями в Україні утримається дощова погода.

За попередніми прогнозами, 8 липня короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей, за винятком південного сходу. У другій половині тижня синоптики також прогнозують нестійку погоду з періодичними опадами та грозами.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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