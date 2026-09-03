Україна

Позиція Китаю щодо війни в Україні: експертка пояснила інтереси Пекіна

Автор: Гончаренко Людмила

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Китай не зацікавлений у поразці та можливому розпаді Росії, однак затяжна війна в Україні також не відповідає інтересам Пекіна. У КНР можуть розраховувати на завершення бойових дій, але у своїй політиці насамперед керуватимуться власною вигодою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Докторка політичних наук Олена Борділовська пояснила, що Росія залишається важливою для Китаю з кількох причин. Зокрема Пекін зацікавлений у стабільному логістичному маршруті через Арктику до Європи, який проходить уздовж російських територій.

Водночас тривала війна створює додаткову нестабільність, яка також невигідна Китаю. За словами експертки, Пекін намагається демонструвати обережну позицію щодо війни та публічно зберігати нейтральну риторику.

«Щодо України та Росії Китай намагається тримати нейтралітет. Там йдуть дуже обережні заяви, що є притаманною рисою для китайської дипломатії. При цьому вони постачають запчастини до тих самих дронів обом сторонам. Хоча масштаби співпраці з РФ тут не порівняти. Зрештою Китай буде робити те, що їм вигідно», — зазначила Борділовська.

Вона також звернула увагу, що країни Центральної Азії дедалі помітніше дистанціюються від Кремля. На цьому тлі Китай посилює власний вплив у регіоні, водночас намагаючись уникати сценаріїв, які могли б призвести до тривалої нестабільності.

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Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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