Американка Ніколь Керр пережила жахливу автокатастрофу, після якої медики констатували її смерть. Дівчина провела під простирадлом 13 хвилин, перш ніж несподівано повернутися до життя з посланням для людства: «Смерть не реальна — насправді це лише початок».

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

- Реклама -

Жахлива аварія через відмову

Трагедія сталася, коли Ніколь було всього 19 років. На прохання батька вона вступила до лав кадетів Військово-повітряних сил США. Повертаючись на базу разом зі старшим кадетом у його спорткарі Corvette, дівчина зіткнулася з агресією: хлопець почав до неї залицятися, а отримавши відмову, впав у лють.

Він різко викрутив кермо, через що автомобіль на шаленій швидкості влетів у величезний валун, перекинувся і викинув обох пасажирів на асфальт. Рятувальники, які прибули на місце, знайшли Ніколь «зім’ятою, наче аркуш паперу». Медики констатували смерть і накрили її тіло простирадлом.

- Реклама -

Світло, спокій та зустріч із дідусем

Поки в реальному світі Ніколь вважалася мертвою, вона, за її словами, опинилася на «іншому боці».

«Я дивилася, як вони натягують простирадло на моє тіло, з абсолютно природним відчуттям відстороненості. З усіх боків мене залило сліпуче біле світло. Замість болю від удару я відчувала лише спокій та блаженство», — згадує жінка.

Там вона зустріла ангела, в якому впізнала свого покійного дідуся. Він пояснив дівчині, що життя, яке вона вела, насправді їй не належало. Ніколь усвідомила, що вступила до військової академії лише заради схвалення батька, постійно пригнічуючи власні бажання і живучи у фоновому страху.

У світлі цей страх миттєво розчинився, залишивши лише абсолютне прийняття. Проте ангел повідомив, що їй час повертатися. Думка про повернення у понівечене тіло була нестерпною: Ніколь кричала і сперечалася, бажаючи залишитися в блаженстві назавжди, але вибору не було.

Три клінічні смерті

У фізичному світі фельдшер швидкої допомоги застосував інтенсивний больовий прийом, сильно натиснувши на грудину дівчини. Несподівано її зіниця здригнулася. Медики негайно розпочали реанімацію та доставили її в операційну. Травми були катастрофічними: роздроблений таз, розтрощене зап’ястя, серйозні травми голови та грудної клітки, а також майже відірвана стопа.

Лікарям вдалося стабілізувати її стан, але через два тижні почався сепсис і гангрена. Батькам сказали готуватися до найгіршого. Під час операції серце Ніколь зупинилося вдруге. Вона знову побачила біле світло і почула від ангела, що її місія на Землі ще не завершена.

Через три місяці рідина заповнила її легені, і вона задихнулася. Це була третя клінічна смерть, під час якої їй знову повторили повідомлення про незавершену роботу.

Місія на Землі

Після остаточного повернення до життя Ніколь поставила собі за мету розповісти людям про справжній сенс нашого існування. Зараз їй 62 роки, вона написала книгу та активно ділиться своїм досвідом.

«Роками я вагалася, боячись, що мене назвуть божевільною. Але ті 13 хвилин смерті насправді стали початком мого нового життя. Ми всі — безсмертні істоти, які просто проживають тимчасовий фізичний досвід. Моя місія — сказати людям: не бійтеся смерті, щоб ви могли жити на повну прямо зараз», — підсумовує Ніколь Керр.