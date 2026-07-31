У прибережних пісках Хіросімської затоки вчені виявили мікроскопічні склоподібні частинки, що утворилися після атомного вибуху 6 серпня 1945 року. Усередині однієї з них знайшли раніше невідомий сплав із надзвичайно впорядкованою атомною структурою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження у журналі Science Advances.

Що виявили всередині «хіросимаїтів»

Частинки, які отримали назву «хіросимаїти», виникли під час випаровування будівель, металу, ґрунту, скла та води в епіцентрі вибуху. Розплавлені речовини змішалися в повітрі, а потім швидко охололи та перетворилися на дрібні скляні кульки.

Для аналізу науковці відібрали 34 зразки осаду та дослідили їх за допомогою електронного мікроскопа. Усередині вони побачили металеві зерна розміром близько 10 мікрометрів, чотири з яких вилучили для детального вивчення.

Три зерна виявилися звичайними залізохромистими сплавами. Четверте містило залізо, хром, нікель, марганець, молібден, кремній та алюміній, поєднані у структурі, якої раніше не знаходили в промислових матеріалах.

Як атомний вибух створив новий матеріал

Дослідники припускають, що під час вибуху температура перевищувала 7000 градусів. Плазмова хмара випарувала сталь, алюмінієві конструкції та інші матеріали, а їхні пари змішалися всередині вогняної кулі.

Під час майже миттєвого охолодження атоми зафіксувалися в незвичному порядку, який неможливо отримати за звичайних умов. Саме так утворився новий сплав із високовпорядкованою кристалічною структурою.

«Ядерні плазмові події здатні стабілізувати складні металеві фази, а уламки вибуху можуть слугувати природною лабораторією для пошуку нових матеріалів», — зазначили автори дослідження.

Вчені вважають, що атомна будова знахідки може стати основою для створення нових залізовмісних сплавів із незвичайними властивостями. Водночас дослідження демонструє, як екстремальні умови ядерного вибуху породжують матеріали, яких не існує у природному середовищі.