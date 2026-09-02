У Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю археологи дослідили багате поховання епохи Тан віком близько 1300 років. Серед найцінніших знахідок — кольорові зображення крилатих плямистих коней, монети з Візантії та Персії, дерев’яні меблі й предмети розкоші.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Medievalists.

Розкопки могильника Східний Бадам поблизу Турфана тривали з 2022 до 2025 року. Археологи дослідили 27 поховань, що належать до періодів Шістнадцяти царств і династії Тан, та виявили понад 600 предметів.

Унікальні крилаті коні

Найбільше уваги привернула гробниця M20. Дослідникам вдалося зберегти основу дерев’яного поховального ложа та перевезти її до лабораторії. За даними археологів, це найповніше збережене розписне ложе гробу танського періоду серед відомих знахідок.

На дванадцяти аркових панелях зображені міфічні крилаті леви, тигри та коні. Особливо вирізняються синій і зелений плямисті коні з великими крилами, пишними гривами та довгими хвостами. Для розпису використовували мінеральні пігменти, зокрема азурит і малахіт.

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Крилаті коні відомі в мистецтві епохи Тан і раніше, однак саме тварин із таким плямистим забарвленням, за словами дослідників, виявили вперше.

У тій самій гробниці зберігся рідкісний набір дерев’яних меблів — кушетка, невеликий стіл, підставка для пензлів, тушечниця та частини ширми. Вони дають уявлення про поховальний інтер’єр заможних людей того часу.

Сліди Шовкового шляху

Інші знахідки показують, наскільки тісно регіон був пов’язаний з різними частинами Євразії. Археологи виявили візантійські золоті соліди, сасанідські срібні драхми, тюргеські монети та китайські гроші.

Серед них особливо виділяється рідкісна монета «Кайюань тунбао», вирізана з цільного нефриту. Також знайдені посудина із зеленою глазур’ю, дзеркало з інкрустацією золотом і сріблом, лакована скринька та позолочений срібний флакон для мускусу.

Такі предмети, на думку дослідників, підтверджують важливу роль Турфана як торговельного й культурного центру на Шовковому шляху.

Епітафії невідомих чиновників

У двох похованнях також знайшли кам’яні плити з епітафіями чиновників Чен Хуаня та Лі Чунхуея, яких не згадують відомі історичні хроніки.

Написи містять дані про політичну та військову ситуацію після повстання Ань Лушаня у VIII столітті, коли зв’язок регіону зі столицею ускладнився через розширення Тибетської імперії.

Археологи вважають, що комплекс знахідок добре показує поєднання китайських, місцевих і центральноазійських традицій у середньовічному Турфані.