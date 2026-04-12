Під бинтами 2000-річної мумії виявили таємничий артефакт

Сучасні технології дозволили розкрити таємниці 2000-річної мумії єгипетського хлопчика. Під час сканування дослідники виявили на його грудях прихований під бинтами предмет, який неможливо дістати без руйнування стародавнього кокона.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на наукову публікацію в журналі Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Мумія зберігається у польському місті Вроцлав ще з 1914 року, однак тривалий час залишалася звичайним музейним експонатом. Лише нещодавно науковцям вдалося провести безпечну діагностику. Використовуючи комп’ютерну томографію, археологи зазирнули всередину крихкого саркофага та зафіксували під шаром пов’язок загадковий плоский артефакт.

Вчені припускають, що ця знахідка є захисним амулетом або згортком папірусу. Зазвичай на таких артефактах стародавні єгиптяни писали ім’я померлого та спеціальні заклинання, що мали допомогти дитині у потойбічному світі. Фізично вилучити предмет неможливо, тому фахівці намагаються прочитати приховані тексти дистанційно, постійно вдосконалюючи алгоритми цифрової візуалізації.

Додатковий аналіз допоміг створити досить чіткий портрет маленького єгиптянина. Дослідники з’ясували, що хлопчик мав зріст 123 сантиметри і помер у віці близько восьми років. Спосіб муміфікації та особливості розпису саркофага вказують на те, що дитина народилася у Верхньому Єгипті в родині із середнім достатком, адже поховання виконано ретельно, але без використання дорогих смол.

При цьому точна причина смерті хлопчика досі залишається таємницею для вчених. На ідеально збереженому скелеті експерти не знайшли жодних слідів травм чи ознак важких інфекційних хвороб, які могли б залишити свій відбиток на кістковій тканині. Дослідження та 3D-моделювання цієї унікальної мумії тривають.