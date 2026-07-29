Старе фото, зроблене марсоходом Curiosity на поверхні Марса, знову привернуло увагу користувачів мережі. Дослідник НЛО заявив, що видовжений об’єкт може бути «інопланетною ракетою», але доказів цього немає.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

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Чому об’єкт назвали інопланетною ракетою

Дослідник НЛО Скотт Ворінг опублікував знімок Curiosity, на якому видно довгий вузький об’єкт серед марсіанських каменів. За його оцінкою, його довжина може перевищувати 2,4 метра. Ворінг припустив, що це нерозірвана ракета, яка залишилася після давнього конфлікту на Марсі.

Він також заявив, що знахідка нібито може бути частиною невідомої військової технології. На думку дослідника, уряди різних країн зацікавилися б об’єктом, якби його вдалося доставити на Землю. Водночас жодних наукових доказів на підтримку цієї версії він не надав.

Деякі користувачі соцмереж побачили на фото не ракету, а уламки літального апарата. Вони звернули увагу на нібито окремі відсіки та припустили, що у конструкції могли бути крила. Інші коментатори вважають, що на знімку зображена звичайна скеля незвичної форми.

Що кажуть науковці про дивні камені на Марсі

NASA не називало об’єкт ракетою, кораблем чи будь-яким штучним механізмом. Агентство не має підтверджених доказів існування сучасного або давнього позаземного життя на Марсі.

Незвичайні форми марсіанських каменів науковці пояснюють мільярдами років вулканічної активності, падіннями метеоритів і вітровою ерозією. Ці процеси можуть створювати утворення, які нагадують двері, обличчя, будівлі або техніку.

Подібні зображення часто пов’язують із парейдолією — властивістю людського мозку знаходити знайомі обриси у випадкових формах. Раніше суперечки викликало фото нібито «дверей» у скелі на Марсі. NASA пояснило, що це природна тріщина заввишки близько 30 сантиметрів, а такі утворення трапляються і на Землі.

Curiosity працює в кратері Гейл із 2012 року. Марсохід досліджує геологію планети, її клімат у минулому та шукає ознаки того, що колись на Марсі могли існувати умови, придатні для життя.