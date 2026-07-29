Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» виходить у прокат цими вихідними. Це перша стрічка, повністю знята на плівкові камери Imax, однак у США побачити її в оригінальному форматі зможуть лише глядачі 25 кінотеатрів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Variety.

Квитки розкупили на п’ять тижнів наперед

Нолан, Метт Деймон, Енн Гетевей та інші учасники проєкту закликали дивитися «Одіссею» саме в Imax 70 мм. За їхніми словами, лише цей формат здатен повністю передати масштаб зображення та режисерський задум.

Попит виявився настільки високим, що в окремих кінотеатрах квитки вже розкупили на п’ять тижнів наперед. Деякі шанувальники планують поїздки через усю країну, аби потрапити на один із рідкісних сеансів.

Гендиректор Imax Річард Гелфонд визнав, що компанія хотіла б збільшити кількість таких залів. Проблема в тому, що спеціалізовані плівкові проєктори майже не виробляють близько 50 років, а частина необхідних деталей більше не існує.

Оригінальні креслення обладнання створили приблизно пів століття тому, однак їх не зберегли повністю. Крім того, нині залишилося дуже мало інженерів, які добре розуміють будову та принцип роботи цих систем.

Чому формат Imax 70 мм став рідкістю

Наприкінці 2000-х Голлівуд почав масово переходити на цифрові проєктори. Вони були дешевшими, простішими в обслуговуванні та не потребували складних плівкових механізмів, тому виробники поступово припинили випуск старого обладнання і запчастин до нього.

Перед прем’єрою «Одіссеї» Imax понад рік шукала покинуті, несправні й забуті проєктори. Їх розбирали на деталі, відновлювали та встановлювали в нових місцях. Компанії також довелося з нуля навчити 60 кіномеханіків.

У результаті фільм покажуть у 41 залі Imax 70 мм у всьому світі. Для порівняння, «Оппенгеймер» у 2023 році демонстрували у 30 таких кінотеатрах.

Навіть якби Imax знову почала масово виробляти проєктори, швидко розширити мережу було б складно. Для формату потрібні величезні екрани зі співвідношенням сторін 1,43:1, а будівництво відповідних залів коштує надто дорого.