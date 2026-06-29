Російські новобранці на передовій в Україні в середньому живуть лише 20–35 хвилин. Через таку колосальну смертність армійське командування РФ змушене у відчаї шукати нове гарматне м’ясо для виснажливих штурмів. Як повідомляє видання Новини Планети з посиланням на аналітичну статтю американської газети The New York Times, яка спирається на звіти військових аналітиків та російських блогерів, криза з набором живої сили в Росії стрімко загострюється.

Скільки часу живе російський солдат після мобілізації?

Відомий британський історик та аналітик Пітер Франкопан зазначає, що з моменту підписання контракту і прибуття на тренувальний полігон до моменту ліквідації в реальному бою у російського новобранця залишається всього від 10 днів до трьох тижнів. За його підрахунками, на сьогодні Росія втрачає щонайменше вісім своїх військовослужбовців на кожного загиблого українського захисника.

Попри те, що наприкінці 2025 року російське керівництво звітувало про залучення понад 420 тисяч контрактників, навіть підконтрольні Кремлю державні медіа змушені визнати, що темпи мобілізації цього року впали орієнтовно на 30%.

На які фінансові безумства йде Кремль задля залучення людей?

Аби хоч якось підтримувати потік добровольців, який наразі становить від 800 до 1000 осіб щодня, російська влада вдається до безпрецедентних фінансових вливань. Людям, які часто проходять лише кілька днів поверхневого інструктажу перед відправкою в окопи, пропонують астрономічні одноразові виплати у розмірі до 80 000 доларів, а також гарантують повне анулювання наявних боргових зобов’язань на суму до 140 000 доларів.

Головним чинником такої масової смертності окупантів NYT називає тотальне домінування на полі бою українських безпілотних технологій. Саме дрони різних модифікацій стали найбільш смертоносною та ефективною зброєю Сил оборони України, яка знищує ворожу піхоту ще на підступах до позицій.

Чи можливий військовий бунт всередині Російської Федерації?

Невдоволення серед самих окупантів поступово зростає. Так, популярний російський військовий блогер Олександр Лунін публічно звинуватив армійське командування у масових тортурах, знущаннях із підлеглих та попередив про високу ймовірність спалаху внутрішніх заколотів на фронті.

Втім, історик Пітер Франкопан налаштований скептично щодо масштабної революції всередині РФ. На його думку, критичні втрати радше змусять Путіна діяти за принципом того, кому більше нічого втрачати.