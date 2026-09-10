Для досягнення гідного миру необхідно системно впливати на здатність Росії продовжувати війну, а західним партнерам варто збільшити інвестиції в українське оборонне виробництво.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив під час виступу на заході Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase у Лондоні.

За його словами, західним країнам необхідно терміново адаптуватися до нових форм ведення війни, щоб уникнути катастрофи. Водночас розвитку заважають бюрократія, очікування на спокійне життя за старими контрактами та небажання змін.

«Я говорю про Україну, яка продовжує боротися, тому що іншого шляху немає. І про надію на перемогу, яка зберігається», — зазначив Залужний.

Ексголовком підкреслив, що системний вплив на РФ можливий лише за умови реалізації ефективної фінансової та технологічної політики, яка дозволить перехопити ініціативу й диктувати ворогу умови.

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«Оборонне виробництво має бути частиною стратегії війни, а не навпаки, коли війна має виправдовувати чиїсь обіцянки та прибутки», — наголосив дипломат.

Він закликав партнерів вкладати фінанси та технології в український досвід і збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні. Залужний пояснив, що це допоможе не лише знизити військовий потенціал Росії, а й зміцнити обороноздатність самих союзників, адже ніхто не хоче повторити долю України.