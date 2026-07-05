Як може закінчитися війна в Україні: експерт назвав два найреальніші сценарії

Війна в Україні поступово звузилася до двох найбільш реалістичних сценаріїв завершення. На думку міжнародного перемовника Майкла Макартура Босака, розвиток подій на полі бою за останні місяці суттєво змінив ситуацію та зробив частину можливих варіантів уже неактуальними.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Kyiv Post.

За словами експерта, загалом існує п’ять способів завершення війни: завоювання, формальна капітуляція, фактична капітуляція, одностороннє припинення бойових дій або мирні переговори. Однак у випадку російсько-української війни, на його думку, сьогодні реалістичними залишаються лише два останні варіанти.

Які сценарії залишаються можливими

Майкл Макартур Босак зазначає, що Росії не вдалося реалізувати сценарій повного завоювання України. Наступ на Київ був зупинений навесні 2022 року, а Україна продемонструвала, що не готова ні до формальної, ні до фактичної капітуляції.

Першим можливим варіантом експерт називає самостійне припинення Росією бойових дій. Якщо витрати для Кремля стануть занадто високими, Володимир Путін може заявити, що так звана «спеціальна військова операція» виконала свої цілі. При цьому, на думку автора, повне виведення російських військ виглядає малоймовірним, тому Москва може спробувати зберегти контроль над окупованими територіями.

Мирні переговори як другий сценарій

Другим можливим шляхом завершення війни експерт називає мирні переговори. Водночас він вважає, що Україна не повинна повертатися до умов, які обговорювалися раніше, оскільки ситуація на фронті змінилася, а разом із нею мають змінитися й переговорні позиції.

У матеріалі також нагадується, що восени 2025 року та взимку 2026 року відбулося кілька раундів переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Під час цих консультацій Вашингтон, за інформацією автора, пропонував Києву погодитися на низку умов, які українська сторона вважала неприйнятними.

Який варіант експерт вважає найкращим

Найбільш прийнятним рішенням Майкл Макартур Босак називає тимчасову мирну угоду, зокрема перемир’я або домовленість про повне припинення бойових дій. На його думку, такий формат дозволив би досягти стабільного миру без офіційної відмови України від своїх територій.

Експерт також зазначає, що зараз час працює на користь України, що дає можливість ретельно підготувати майбутню угоду, а не поспішати з рішеннями.

Водночас автор наголошує, що швидкого завершення війни очікувати не варто. Якщо сторони не перейдуть до переговорів і не припинять бойові дії, бойові дії можуть тривати ще тижні, місяці або навіть роки. Водночас, на його думку, коло можливих сценаріїв завершення війни значно звузилося, а позиції України стали сильнішими.