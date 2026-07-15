Міжнародні партнери України готують новий етап економічного тиску на Росію. У Сенаті США підготували до розгляду двопартійний законопроєкт про посилення санкцій, авторами якого є сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Документ уже отримав широку підтримку серед сенаторів, однак станом на середину липня 2026 року ще не набув чинності.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення економічного тиску на Росію та країни, які допомагають Кремлю отримувати доходи від експорту енергоресурсів.

Що відомо про нові санкції США

Оновлена редакція законопроєкту передбачає кілька ключових механізмів.

Мита до 100% для покупців російської нафти та газу

Президент США може отримати право запроваджувати тарифи до 100% на товари з країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Раніше в проєкті фігурувала ставка 500%, однак у новій редакції її зменшили до 100%, що вважається більш реалістичним варіантом для ухвалення.

У разі набуття законом чинності під потенційний тиск можуть потрапити найбільші покупці російської нафти, насамперед Китай та Індія.

Посилення санкцій проти “тіньового флоту”

Документ також передбачає розширення санкцій щодо танкерів, страхових компаній, трейдерів та інших структур, які допомагають Росії обходити чинні обмеження на експорт нафти.

Основна увага приділяється мережам, які працюють через країни Близького Сходу та Азії.

Обмеження для російського енергетичного сектору

У законопроєкті йдеться про можливість посилення санкцій проти фінансових установ РФ та компаній, пов’язаних із російським енергетичним сектором, включно з проєктами зі зрідженого природного газу. Водночас остаточний перелік компаній визначатиметься після ухвалення документа.

Можливі винятки для союзників США

Проєкт також передбачає механізми, які дозволяють президенту США тимчасово не застосовувати окремі обмеження до країн, якщо це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів або необхідно для підтримки союзників.

Як нові санкції можуть вплинути на війну в Україні

У разі ухвалення законопроєкту наслідки для російської економіки можуть бути відчутними.

Зменшення доходів від експорту енергоресурсів

Продаж нафти й газу залишається одним із головних джерел наповнення російського бюджету. Якщо найбільші покупці російської сировини зіткнуться з ризиком американських мит, це може ускладнити експорт Росії та змусити Москву надавати більші знижки своїм клієнтам.

Ускладнення обходу санкцій

Посилення вторинних санкцій може зробити значно ризикованішими фінансові операції для банків, трейдерів і логістичних компаній, які допомагають Росії закуповувати обладнання та компоненти подвійного призначення.

Це потенційно здатне ускладнити виробництво високотехнологічного озброєння, хоча повністю заблокувати такі поставки навряд чи вдасться.

Посилення міжнародного економічного тиску

Якщо США ухвалять новий пакет санкцій, він може доповнити вже чинні обмеження Європейського Союзу та інших партнерів України. Сукупний ефект таких заходів може збільшити витрати Росії на ведення війни та ускладнити фінансування окремих секторів її економіки.

Водночас експерти зазначають, що остаточний вплив залежатиме від того, в якій редакції закон буде ухвалений, як активно Вашингтон застосовуватиме передбачені ним механізми та чи підтримають нові обмеження ключові союзники США.