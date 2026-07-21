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Названо 6 популярних добавок, які можуть серйозно пошкодити печінку

Автор: Аліна Павленко

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Популярні харчові добавки часто вважають безпечними, однак деякі з них можуть становити ризик для здоров’я печінки. Фахівці закликають уважно ставитися до їхнього прийому, особливо без консультації з лікарем.

Про це повідомляє Verywell Health.

Експерти звернули увагу на шість добавок, які в окремих випадках пов’язують із розвитком ураження печінки. Йдеться не про доведений причинно-наслідковий зв’язок у кожної людини, однак саме ці засоби найчастіше згадуються в медичних дослідженнях та клінічних повідомленнях.

Які добавки можуть бути небезпечними

До переліку потрапили:

  • куркума (особливо добавки з чорним перцем, який підсилює її засвоєння);
  • екстракт зеленого чаю з високим вмістом EGCG;
  • ашваганда;
  • гарцинія камбоджійська;
  • червоний ферментований рис;
  • клопогон (Black Cohosh), який використовують для полегшення симптомів менопаузи.

Фахівці зазначають, що найбільший ризик пов’язаний із концентрованими екстрактами, високими дозами та одночасним прийомом кількох добавок.

Чому лікарі закликають бути обережними

За словами спеціалістів, харчові добавки не проходять такого ж суворого контролю, як лікарські препарати. Через це склад окремих продуктів може не повністю відповідати інформації на етикетці.

Медики радять перед початком прийому будь-яких добавок проконсультуватися з лікарем, особливо людям із захворюваннями печінки або тим, хто вже приймає ліки. Також варто обирати продукцію, яка пройшла незалежне тестування якості.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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