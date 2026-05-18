Якісний, перевірений роками сніданок здатний змінити самопочуття на весь день. Вівсянка — один із тих продуктів, який дієтологи не втомлюються рекомендувати. Вона не лише зігріває холодним ранком, але й приховує у собі потужний арсенал корисних властивостей, про які варто знати кожному.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на портал EatingWell.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Що робить вівсянку такою особливою?

Вівсянка — це насіння вівсяної трави, справжнє цільне зерно. Воно складається з висівок (джерела клітковини), зародків (багатих на вітаміни та мінерали) і ендосперму (крохмалистої частини). Лише пів склянки крупи містить 150 калорій, 5 грамів білка та 4 грами клітковини.

До того ж цей злак є одним із найбільш досліджених продуктів для здоров’я серця. Завдяки розчинній клітковині бета-глюкану, він діє як губка, зв’язуючи та виводячи з організму «поганий» холестерин. Крім того, розчинна клітковина уповільнює травлення, стабілізуючи рівень цукру в крові та запобігаючи його різким стрибкам. А тривале відчуття ситості після такого сніданку допомагає легко підтримувати здорову вагу.

- Реклама -

Яку вівсянку обрати?

Вибір вівсянки залежить від ваших уподобань та часу, який ви готові витратити на приготування. Чим менше оброблене зерно, тим довше воно готується і тим нижчий його глікемічний індекс.

Вівсяна крупа (Groats): Найменш оброблена форма, яка потребує замочування перед варінням.

Вівсянка сталевого різання (Steel-cut): Зерна, розрізані на кілька частин. Мають жувальну текстуру і довго готуються.

Плющена вівсянка (Rolled oats): Оброблені парою і розплющені зерна, які швидко готуються і дають кремову текстуру.

Вівсянка швидкого приготування (Quick-cooking): Дрібніші пластівці плющеної вівсянки, що готуються ще швидше.

Миттєва вівсянка (Instant): Попередньо зварена і висушена вівсянка. Вона найзручніша, але часто містить доданий цукор і сіль. Краще обирати варіанти без домішок і додавати фрукти та горіхи самостійно.

Щоб зробити сніданок ще кориснішим і подовжити відчуття ситості, дієтологи радять додавати до вівсянки білок: молоко, йогурт, горіхи чи насіння.