Здоров'яХРОНІКА ПОДІЙ

Як знизити холестерин: дієтологи розкрили секрет ідеального сніданку

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Якісний, перевірений роками сніданок здатний змінити самопочуття на весь день. Вівсянка — один із тих продуктів, який дієтологи не втомлюються рекомендувати. Вона не лише зігріває холодним ранком, але й приховує у собі потужний арсенал корисних властивостей, про які варто знати кожному.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на портал EatingWell.

Важливо для читачів:
Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Що робить вівсянку такою особливою?

Вівсянка — це насіння вівсяної трави, справжнє цільне зерно. Воно складається з висівок (джерела клітковини), зародків (багатих на вітаміни та мінерали) і ендосперму (крохмалистої частини). Лише пів склянки крупи містить 150 калорій, 5 грамів білка та 4 грами клітковини.

До того ж цей злак є одним із найбільш досліджених продуктів для здоров’я серця. Завдяки розчинній клітковині бета-глюкану, він діє як губка, зв’язуючи та виводячи з організму «поганий» холестерин. Крім того, розчинна клітковина уповільнює травлення, стабілізуючи рівень цукру в крові та запобігаючи його різким стрибкам. А тривале відчуття ситості після такого сніданку допомагає легко підтримувати здорову вагу.

- Реклама -

Яку вівсянку обрати?

Вибір вівсянки залежить від ваших уподобань та часу, який ви готові витратити на приготування. Чим менше оброблене зерно, тим довше воно готується і тим нижчий його глікемічний індекс.

  • Вівсяна крупа (Groats): Найменш оброблена форма, яка потребує замочування перед варінням.

  • Вівсянка сталевого різання (Steel-cut): Зерна, розрізані на кілька частин. Мають жувальну текстуру і довго готуються.

  • Плющена вівсянка (Rolled oats): Оброблені парою і розплющені зерна, які швидко готуються і дають кремову текстуру.

  • Вівсянка швидкого приготування (Quick-cooking): Дрібніші пластівці плющеної вівсянки, що готуються ще швидше.

  • Миттєва вівсянка (Instant): Попередньо зварена і висушена вівсянка. Вона найзручніша, але часто містить доданий цукор і сіль. Краще обирати варіанти без домішок і додавати фрукти та горіхи самостійно.

Щоб зробити сніданок ще кориснішим і подовжити відчуття ситості, дієтологи радять додавати до вівсянки білок: молоко, йогурт, горіхи чи насіння.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Загадкові сині спалахи в космосі: вчені розкрили природу феномену LFBOT

Денис Коротинський -
Майже десять років науковці не могли пояснити природу загадкових...

Загроза з космосу: до Землі наближається астероїд, здатний знищити ціле місто

Денис Коротинський -
Вже наступного тижня повз Землю пролетить астероїд 2026 JH2,...

Яблука чи виноград: дієтологи назвали найкращий фрукт для контролю цукру в крові

Денис Коротинський -
Вибір фруктів часто викликає побоювання у людей, які намагаються...

Вчені з’ясували, чому людей так приваблюють історії про злочини

Денис Коротинський -
Жанр тру-крайм (історії про реальні злочини) перетворився на масштабний...