Якісний, перевірений роками сніданок здатний змінити самопочуття на весь день. Вівсянка — один із тих продуктів, який дієтологи не втомлюються рекомендувати. Вона не лише зігріває холодним ранком, але й приховує у собі потужний арсенал корисних властивостей, про які варто знати кожному.
Що робить вівсянку такою особливою?
Вівсянка — це насіння вівсяної трави, справжнє цільне зерно. Воно складається з висівок (джерела клітковини), зародків (багатих на вітаміни та мінерали) і ендосперму (крохмалистої частини). Лише пів склянки крупи містить 150 калорій, 5 грамів білка та 4 грами клітковини.
До того ж цей злак є одним із найбільш досліджених продуктів для здоров’я серця. Завдяки розчинній клітковині бета-глюкану, він діє як губка, зв’язуючи та виводячи з організму «поганий» холестерин. Крім того, розчинна клітковина уповільнює травлення, стабілізуючи рівень цукру в крові та запобігаючи його різким стрибкам. А тривале відчуття ситості після такого сніданку допомагає легко підтримувати здорову вагу.
Яку вівсянку обрати?
Вибір вівсянки залежить від ваших уподобань та часу, який ви готові витратити на приготування. Чим менше оброблене зерно, тим довше воно готується і тим нижчий його глікемічний індекс.
Вівсяна крупа (Groats): Найменш оброблена форма, яка потребує замочування перед варінням.
Вівсянка сталевого різання (Steel-cut): Зерна, розрізані на кілька частин. Мають жувальну текстуру і довго готуються.
Плющена вівсянка (Rolled oats): Оброблені парою і розплющені зерна, які швидко готуються і дають кремову текстуру.
Вівсянка швидкого приготування (Quick-cooking): Дрібніші пластівці плющеної вівсянки, що готуються ще швидше.
Миттєва вівсянка (Instant): Попередньо зварена і висушена вівсянка. Вона найзручніша, але часто містить доданий цукор і сіль. Краще обирати варіанти без домішок і додавати фрукти та горіхи самостійно.
Щоб зробити сніданок ще кориснішим і подовжити відчуття ситості, дієтологи радять додавати до вівсянки білок: молоко, йогурт, горіхи чи насіння.