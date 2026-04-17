Російське командування готується кинути в бій 20 тисяч солдатів зі стратегічного резерву. Проте цей крок навряд чи врятує масштабний наступ армії РФ на Донеччині, який безнадійно відстає від встановлених Кремлем графіків.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Financial Times розповів, що Росія має намір посилити своє угруповання на південному сході України свіжими силами. Загальна мета Москви залишається незмінною — повне захоплення Донбасу до вересня 2026 року. Для виконання цього завдання агресор утримує в Україні близько 680 тисяч військових, проте навіть такої кількості виявляється недостатньо для оперативного прориву української оборони.

«Залучення 20 тисяч резервістів навряд чи суттєво змінить ситуацію на лінії фронту, оскільки ця цифра помітно менша за втрати російської армії лише за один місяць бойових дій», — наголошують військові аналітики.

Окупанти стикаються з серйозними проблемами: рівень втрат постійно зростає, а темпи вербування нових найманців падають. Це ставить під загрозу звичну російську тактику інтенсивних «м’ясних» штурмів. Війська РФ хронічно не встигають виконувати нереалістичні накази свого керівництва. Зокрема, Кремль ставив жорсткий дедлайн захопити Костянтинівку та Дружківку до кінця квітня 2026 року, проте українські захисники зірвали ці плани, не дозволивши ворогу здійснити необхідне просування.

Показово, що військове командування РФ змушене розпорошувати свої елітні сили. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, російські генерали вже почали перекидати підрозділи зі стратегічного резерву на Олександрівський та Запорізький напрямки, тобто подалі від свого головного пріоритету — Донецької області. Це свідчить про спроби росіян екстрено закривати діри на проблемних ділянках фронту замість підготовки єдиного потужного удару.