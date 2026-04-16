Російська армія намагається прискорити наступ на Донеччині. Проте під час лобових штурмів Костянтинівки окупанти зазнають величезних втрат, що ставить під загрозу весь стратегічний план Кремля.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними військових оглядачів, російські генерали чинять шалений тиск на свої підрозділи, вимагаючи швидких і відчутних результатів. Окупанти наполегливо намагаються прорватися до Костянтинівки, постійно атакуючи позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Іванопілля та Плещіївка. Незважаючи на те, що ворогу вдалося наблизитися до східних околиць міста, південно-східна частина залишається максимально напруженою зоною, де безперервно тривають важкі зустрічні бої.

«Російські війська навряд чи зможуть виконати цілі свого командування щодо літньо-осіннього наступу 2026 року, який передбачає захоплення українського поясу міст-фортець», — наголошують експерти Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що через такі виснажливі штурми армія Росії щодня втрачає значну кількість особового складу. Українські підрозділи майстерно використовують особливості рельєфу та заздалегідь підготовлені позиції, щоб перемелювати ворожі резерви ще на далеких підступах до ключових рубежів оборони.

Наразі російським окупаційним силам так і не вдалося вийти на вигідні тактичні позиції, з яких вони могли б розпочати повноцінний масштабний штурм сусіднього Краматорська з південного напрямку. Саме ця агломерація є головною оперативною метою Москви в регіоні, проте стійкий опір ЗСУ змушує ворога марно витрачати наступальний потенціал.