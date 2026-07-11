Росія тимчасово припинила судноплавство каналом, що з’єднує річку Дон з Азовським морем. За словами українських військових, це стало наслідком ефективної роботи Сил безпілотних систем, які тримають акваторію під вогневим контролем.

Про це повідомляє 24 Канал.

Українські дрони продовжують уражати логістику Росії

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що тимчасове перекриття каналу не означає повної зупинки російських перевезень. За його словами, окупанти все одно будуть змушені переміщувати судна, що робить їх новими потенційними цілями для українських безпілотників.

«Ми маємо можливість завдавати повторних ударів. Це не той період, коли ми починали й влучали, а до наступного ураження проходило багато часу. Допрацьовують по цілях, аби ці об’єкти не функціонували», — наголосив Сергій Братчук.

За інформацією української сторони, лише протягом ночі 11 липня було уражено 28 суден так званого тіньового флоту Росії, а за останні шість діб — 76.

У Криму тривають удари по енергетичній інфраструктурі

Братчук також повідомив, що українські сили регулярно завдають ударів по підстанціях, логістичних вузлах та інших об’єктах, які забезпечують діяльність російських військ в окупованому Криму. Зокрема, після останніх атак перебої з електропостачанням зафіксували в Євпаторії та Сімферополі.

«Робота по Криму продовжується, навіть перебивається можливість передавати електроенергію з Кубані до півострова», — заявив речник УДА.

Він підкреслив, що головною метою ударів є не цивільна інфраструктура, а об’єкти, які забезпечують функціонування російських окупаційних військ, зокрема систем ППО, радіолокації та логістики.

За словами Братчука, у майбутньому серед потенційних цілей може опинитися і Кримський міст, хоча конкретних деталей щодо можливих операцій він не розкрив.