Археологи дослідили унікальну колекцію золотих прикрас віком близько 3400 років, знайдену в елітних похованнях стародавнього міста Хала Султан Текке на Кіпрі. Найціннішою знахідкою стала золота діадема, яка збереглася просто на чолі дитини, що померла понад три тисячі років тому.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження, опубліковане в Oxford Journal of Archaeology.

Археологи вивчили дев’ять золотих діадем і дві золоті накладки для рота, знайдені у похованнях XV–XIII століть до нашої ери поблизу сучасної Ларнаки. Найбільшу увагу привернула камерна гробниця, де були поховані щонайменше 34 представники однієї родини.

Знахідка змінила уявлення про давні поховання

У найдавнішому шарі поховання дослідники виявили останки дитини віком приблизно 4–5 років. Золота діадема залишалася на своєму первісному місці — на чолі, що стало рідкісною археологічною знахідкою.

Поруч лежали намисто із 68 золотих намистин, чотири золоті сережки, срібний кулон із зображенням анатолійського божества, срібна каблучка та різьблена циліндрична печатка.

На думку дослідників, таке багате поховання свідчить, що високий соціальний статус у той час міг передаватися у спадок навіть дітям. Крім того, знахідка підтвердила, що довгі золоті пластини носили саме як діадеми на голові, а не використовували для закриття обличчя померлих, як припускали раніше.

Прикраси поєднали культури різних цивілізацій

Найбільша діадема завдовжки понад 34 сантиметри прикрашена сімома головами биків із сонячними дисками між рогами. Інші вироби містять зображення гірських козлів, левів, квітів і розеток, що поєднують мистецькі мотиви Єгипту, Мікенської Греції та Близького Сходу.

Попри іноземні елементи, автор дослідження вважає, що прикраси виготовили саме кіпрські ювеліри, які створили власний стиль, поєднавши художні традиції різних народів.

Походження самого золота поки що залишається невідомим. Серед можливих джерел дослідники називають Нубію, родовища на території сучасної Болгарії або переплавлені давні золоті вироби. Остаточну відповідь мають дати майбутні дослідження складу металу.